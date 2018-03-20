Термин «Номинальный директор» стал одним из характерных атрибутов российского бизнеса. Кому не скажи, или кого не спроси, все в любом случае смогут что-то прокомментировать о том, кто такой «Номинальный директор», и в чем отличия его положения от обычного директора. Причем характер таких высказываний чаще всего будет сводиться к негативной оценке его деятельности.

Насколько подобный тезис соответствует действительности, есть ли польза от существования в компании номинального директора или признания топ-менеджера в качестве такового, предлагаю читателям оценить самим.

Анализируя этот вопрос, на мой взгляд, можно условно выделить несколько социальных ролей «номинального директора».

Роль первая. Условное обозначение «Жертва». В этом случае физическое лицо становится директором в силу тяжелых жизненных обстоятельств. Причем необязательно связанных со злоупотреблением напитками или какими-либо средствами. В непосредственной деятельности компании директор не принимает никакого участия. Операционное управление в этом случае сосредоточено у собственника бизнеса или у иного лица, выполняющего функцию управляющего.

Возможно, такому человеку не важны имущественные претензии, иски и требования как со стороны коммерсантов-контрагентов, так и третьих лиц — органов государственной власти.

Роль вторая. Условное обозначение «Менеджер». В этом случае физическое лицо становится директором как результат осознанных действий, насколько возможно в силу имеющихся знаний и навыков. Гражданин также не принимает самостоятельных решений по наиболее важным вопросам деятельности компаний. За него подобное делает либо бенефициар, либо нанятое им лицо в качестве управляющего. Помимо прочего, менеджер может участвовать в различных встречах, переговорах и ассоциативно в глазах контрагентов компании восприниматься как ЛПР.

При возникновении имущественных споров такому менеджеру возможно есть что терять, ведь нажитое к этому моменту является как раз сопутствующим эффектов от появления знаний и навыков директора.

Роль третья. Условное обозначение «Явный бенефициар». Физическое лицо, формально, юридически обладающее долей в капитале самой компании. Но из-за личных, психологических, профессиональных или иных причин, непосредственно вовлеченное в процесс деятельности компанией. При наличии директора тем не менее осуществляет преимущественное текущее управление.

На встречах, переговорах контрагентами, что логично, воспринимается как руководитель компании.

При возникновении тех же самых споров, конфликтов есть высокий риск, что потери будут ощутимыми и неприятными. Наступление таких последствий воспринимается, как недопустимое.

Роль четвертая. Условное обозначение «Скрытый бенефициар». В этом случае физическое лицо формально, юридически не имеющие никакого отношения к самой компании. Исходя из выстроенных бизнес-процессов, нанятых менеджеров и иных людей, существует вменяемая система управления. Из анализа такой системы не всегда можно с полной уверенностью сказать, кто именно является этим самым бенефициаром (собственником бизнеса).

Во встречах, переговорах участие не принимает. Тем не менее, обладает необходимой информацией о происходящем.

При возникновении споров, конфликтов ввиду отсутствия участия в самой компании или иных «юридических связей» доказать реальность управления, воздействия на вид и характер принимаемых органами управления компаний крайне затруднительно.

После того выделю также две роли у контрагентов.

Роль пятая. Условное обозначение «Пассивный кредитор». Это предприниматель, который в силу вида бизнеса, неготовности принятия дополнительных издержек, неверия в себя или в других, низкого уровня правовой грамотности или еще по каким-либо причинам, довольно поверхностно относящийся к проверке контрагентов, их директоров.

При возникновении споров, конфликтов пассивный кредитор отказывается от процедур привлечения к ответственности компаний и (или) его директоров и (или) их бенефициаров. Слова «банкротство» и «субсидиарная ответственность» либо неизвестны, либо просто пугают неизвестными параметрами, которые могут привести к банкротству самого пассивного кредитора.

Ну и наконец, роль шестая. Условное обозначение «Активный кредитор». Предприниматель активный. Многое знает, а может, еще больше не знает, но не боится пробовать, действовать, получать и забирать свое.

При возникновении споров, конфликтов и оценки рисков, затрат и последствий, скорее всего, примет решений довести дело и до банкротства компании должника, а если вне банкротства, есть инструменты привлечения к субсидиарной ответственности не только номинального директора, но и скрытого бенефициара, то воспользуется ими.

Приведенное деление условно. Есть масса промежуточных ролей и форм их выраженности.

К чему это я все привел?

Учитывая тему колонки, во взаимодействии субъектов, занимающих роли, значение имеет фигура директора. Если он является номинальным, то подобное может влиять как на выбор варианта поведения директора как менеджера, либо бенефициара. А что немаловажно, то и на выбор поведения кредитора.

Выбор же поведения, в свою очередь, будет зависеть от того законодательства и арбитражной практики, которая складывается по этому поводу.

Например, на текущий момент есть тенденция и возможность привлекать к ответственности не номинальных директоров, а бенефициаров, даже скрытых. Хотя подобное автоматически не приводит к полному освобождению любых директоров при условии их признания номинальными от ответственности. Тем не менее, это может быть неплохим подспорьем.

Но на мой взгляд, даже не это главное. В ситуации, если кредитор знает, что директор номинальный, то он может изначально собирать необходимую информацию и документы, которые бы однозначно указывали на реального хоть явного, хоть скрытого бенефициара. Соответственно, именно у него окажется больше возможностей в споре, конфликте, чем у бенефициара. Но узнает ли об этом бенефициар, используя номинального директора, но возникновения конфликта, останется вопросом.

Поэтому польза есть, но для каждого она будет своей. Попробуйте, не дожидаясь звездного часа, выяснить свою.

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