В ходе состоявшейся 16 марта пресс-конференции мэра Новосибирска Анатолия Локтя, градоначальник рассказал о процессе выбора территорий для благоустройства программой «Формирование комфортной городской среды» во время президентских выборов.

Анатолий Локоть напомнил, что выбор территории для благоустройства является требованием министерства строительства РФ. «Вы знаете, была проделана очень большая работа. Организовано 288 мест для голосования, которые, подчеркну, не являются избирательными участками. Это отдельная территория, поскольку законодательство запрещает организовывать голосование в местах расположения участковых комиссий. То есть эти территории совпадают со зданиями, в которых расположены участки, но ни в коем случае не совпадают с участковыми комиссиями, – сообщил мжр Новосибирска.

Анатолий Локоть привел статистику, согласно которой, 40 тысяч новосибирцев приняли участие в разработке предложений. В результате чего общественной комиссией под председательством заместителя мэра Валерия Шварцкопфа было отобрано по 1 участку от каждого района. «На участках будут установлены мониторы, на которых будет идти демонстрация 10 выбранных территорий. Голосование будет производится по паспорту и подчеркну, что в отличие от выборов президента РФ, здесь могут голосовать граждане с 14 лет», – рассказал Анатолий Локоть. Напомним, что 10 проектов, были приняты мэрией Новосибирска в начале марта.

Также глава города добавил, что уникальным опытом Новосибирска является привлечение к указанной работе студентов, в данном случае Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. «Они помогли в разработке 7 из 10 проектов. Причем это делалось в авральном порядке, времени было мало. И я искренне благодарен руководству университета и студентам», – подчеркнул Анатолий Локоть.

Отвечая на вопросы собравшихся, мэр также отметил, что голосование за выбор территорий будет открытым. При этом, два раза проголосовать не удастся, поскольку все бюллетени защищены, процесс голосования будет отслеживаться соответствующей комиссией. Также как и на президентских выборах будут присутствовать наблюдатели. «Мы ожидаем, что будут привлечены общественные организации. Ограничений мы не видим, наоборот заинтересованы в активности населения и общественников», – подытожил мэр.

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