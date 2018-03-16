Существует такая конспирологическая теория о том, что самый лютый враг России — Великобритания, что англичане убили Павла I, подготовили восстание декабристов, не спасли Николая II и так далее. Не знаю, никогда конспирологией не увлекался. Но вот что интересно: я очень многим обязан английской культуре.

Начать, наверное, нужно с литературы: Льюис Кэрролл и Вальтер Скотт, Роберт Льюис Стивенсон и сэр Артур Конан Дойл, Джон Толкин и Ивлин Во, Джонатан Свифт и Чарльз Диккенс — перечислять можно если не бесконечно, то очень и очень долго. А если хоть немного сказать про каждого из этих писателей, вспомнить, сколько радостных и счастливых минут подарили их книги, то это уже получится не колонка, а целое исследование влияния английской литературы на мировоззрение и художественный вкус совершенно рядового человека, что называется, ordinary men, родившегося в Западной Сибири.

Чтобы продолжить, необходимо обратиться к рок-музыке. Американского рока для меня не существует, за исключением, может быть, The Doors, Элиса Купера и Фрэнка Заппы. А все остальное — это Англия: Beatles и Rolling Stones, Led Zeppelin и Deep Purple, Pink Floyd и Genesis, King Crimson – музыкальная тема для меня по настоящему неисчерпаема. Я и английский язык по-настоящему учил по текстам Леннона-Маккартни и Джаггера-Ричардса, «английский я выучил только за то, что им разговаривал Леннон».

Английский кинематограф: Питер Гринуэй! Кто еще мог так замечательно ответить на вопрос, существует ли рай: «Рай — это спальня, которая находится в библиотеке, выходящей окнами в сад».

Далее — что ни вспомни, чего ни коснись, тут же выскакивают хорошо знакомые и дорогие английские персонажи: изобразительное искусство — прерафаэлиты и Уильям Блейк, искусствоведение — Джон Рёскин.

И вот мне, человеку, выросшему со всем этим, живущему со всем этим внушительным багажом, больно и обидно наблюдать то, что происходит в отношениях России и Великобритании. И главное, непонятно — почему так. Так нелепо и абсурдно: не успело несчастье произойти, как тут же назначаются виновные, без попытки разобраться и доказать, без всяких оснований.

Я часто думаю, что мир все быстрее и быстрее скатывается в какую-то ужасающую пропасть мрака и безумия. Сказать, что мы все становимся персонажами театра абсурда — не сказать ничего: Бэккет, Ионеску, Кафка бледнеют по сравнению с действительностью. Чтобы понять это, не нужно быть философом или прорицателем, достаточно просто включить телевизор или посмотреть ленту новостей в Интернете. И в очередной раз прочитать там о новых обвинениях, угрозах и санкциях.

Мне кажется, что Россия — это каждый из нас, это и я, и мои внуки, которые с удовольствием слушают, как я читаю им «Алису в Стране чудес», и которым я помогаю учить первые фразы на английском языке. И я считаю, что вся эта дикая, пещерная ненависть направлена в том числе и против нас. Обидно, что мне нечего противопоставить этой глухой стене вражды. Обидно, что я ничего не могу сделать в этой ситуации. Или все-таки могу?..

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