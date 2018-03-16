В Новосибирской области работают наблюдатели ОБСЕ

В течение текущей недели международные наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) посетили территориальные избирательные комиссии двух районов Новосибирской области. В день голосования 18 марта облизбирком ждет приезда еще нескольких иностранных наблюдателей.

Международные наблюдатели Моника Луонго из Италии и Маркус Кроттмайер из Австрии посетили территориальную избирательную комиссию Черепановского района и участковые избирательные комиссии №1207 и №1257 в минувший четверг, 15 марта. С целью осуществления мониторинга выборов президента РФ 12 марта они также побывали в Мошковском районе, а 6 марта — в наукограде Кольцово, сообщили в избирательной комиссии Новосибирской области.

«Представители ОБСЕ интересовались оформлением информационных стендов, количеством членов участковых избирательных комиссий и территориальной избирательной комиссии, представители каких политических партий представляют члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, какое количество избирателей внесено в списки избирателей, как проводится обучение членов участковых избирательных комиссий», — рассказали о целях визита в пресс-службе избиркома.

15 марта состоялось итоговое совещание по подготовке к выборам президента России, которое провел врио губернатора Андрей Травников. По словам председателя избирательной комиссии Новосибирской области Ольги Благо, в регионе в день выборов будут работать несколько миссий иностранных наблюдателей. Ранее, на пресс-конференции, она также называла сумму, потраченную на информирование населения избирательной комиссией.

18 марта голосование пройдет на 2029 участковых избирательных комиссиях. В этот день россиянам предстоит сделать свой выбор из восьми кандидатов. На пост главы государства претендуют действующий президент России Владимир Путин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, лидер «Партии Роста» и бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин и кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин.

К слову, о том, как прошла избирательная кампания в регионе и каким образом это скажется на будущем системы новосибирской власти, можно прочитать в материале «КС» по ссылке.

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