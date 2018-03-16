Постоянное повышение требований законодательства в области электроснабжения приводит к усложнению работы бизнеса, особенно среднего и малого. С чем приходится сталкиваться руководителям небольших компаний и какие сложности могут их ожидать, «КС» рассказал эксперт в области электроснабжения, технический директор ОАО «Новосибирскэнергосбыт» АЛЕКСАНДР МИХАЙЛИШИН.

— Александр Юрьевич, расскажите, в чем сегодня заключаются сложности ваших клиентов в обслуживании электроустановок?

— Представьте себе владельца киоска или шиномонтажной мастерской. Он специалист в ведении бизнеса, и хорошо с этим справляется. Но параллельно ему необходимо вести сопутствующие работы, которые не относятся напрямую к его профессии, — например, обеспечение грамотной эксплуатации его энергоустановок. А это огромный пласт работ — от обеспечения элементарной электробезопасности до своевременной передачи показаний приборов учета и обеспечения их исправной работы, контроля режима электропотребления. Для грамотного решения этих вопросов необходимо не только тратить время, но и знать все тонкости и нюансы, обладать электротехническим образованием, а также отслеживать все изменения в законодательстве.

— Но ведь не у каждого владельца малого бизнеса или руководителя есть специальное электротехническое образование.

— По закону ответственность он все равно несет — вплоть до уголовной, если на его объекте произойдет, скажем, несчастный случай. Крупные компании обязательно имеют в штате отдельного специалиста — главного энергетика, а чаще всего это полноценный отдел. Малый и средний бизнес зачастую отказывается от таких расходов и несет риски.

— К каким рискам ведет отсутствие в штате главного энергетика?

— Про самый серьезный я уже упомянул — это ответственность за жизнь и здоровье людей, постоянно или временно пребывающих на объекте. К финансовым потерям может привести пожар, произошедший из-за несоблюдения правил технической эксплуатации электроустановок, а также безучетное потребление электрической энергии. Допустим, у клиента вышел из строя элемент измерительного комплекса учета (ИКУ), показания не соответствуют потреблению. При выявлении нарушений, связанных с измерительными комплексами, составляется акт о безучетном потреблении. Начисление по акту о безучетном потреблении кратно превышает потребление по прибору учета в исправном состоянии. Поэтому необходимо тщательно следить за исправностью приборов учета.

— Как можно решить эту проблему?

— Контроль соблюдения режима электропотребления, состояние электрических сетей и исправность работы приборов учета можно всегда отдать на аутсорсинг. ОАО «Новосибирскэнергосбыт» в августе 2017 года внедрило пакет услуг «Главный энергетик», который позволяет клиентам решить проблемы по грамотной организации, надежной и безопасной эксплуатации электроустановок.

— Что входит в этот пакет?

— Компания гарантирует гибкую ценовую политику, возможность выбрать любые комбинации услуг, а также традиционно высокое качество работ. Мы находим оптимальные решения для наших клиентов: от консультирования до выполнения всех необходимых работ. Например,

детальная оценка состояния энергопринимающих устройств и электроустановок, составление графиков и организация планово-предупредительных ремонтов;

проверка состояния заземления и зануления, других средств, обеспечивающих электробезопасность при эксплуатации электроустановок, устранение выявленных дефектов, различные измерения и испытания электроустановок (замеры сопротивления изоляции и т. д.);

текущее обслуживание и ремонт электроустановок (распределительных устройств напряжением до 1000 В, электроприборов, осветительных установок и другого оборудования), внутренних электропроводок, силовых сборок и осветительных щитков и др., приборов учета электроэнергии, тепла и воды и другого оборудования;

при необходимости — метрологическая поверка элементов измерительного комплекса приборов учета, программирование приборов учета при изменении расчетных параметров и синхронизации времени.

— Каких результатов удалось добиться за прошедшие полгода?

— Уже заключено 190 договоров по Новосибирску и Новосибирской области. И с уверенностью можно сказать, что эти компании теперь основные усилия направляют именно на развитие своего бизнеса, не отвлекаясь на текущие задачи в части электроснабжения.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Главный энергетик» в отзывах клиентов компании

Александр Катков, исполнительный директор ЗАО «УК «Наш дом»:

— Я рад, что оперативно решаются вопросы по электросбережению в рамках заключенного договора. У нас на 10 объектах вышли за сроки межповерочного интервала трансформаторы тока. Мы пытались заменить трансформаторы тока силами подрядной организации, но ее работники допустили ошибки при монтаже, из-за этого ПУ не были допущены в эксплуатацию. Для нас это стало большой проблемой, связанной с применением повышенного коэффициента. Тогда мы заключили договор на пакет услуг «Главный энергетик» с гибкой системой оплаты. С нами очень оперативно отработали сотрудники инспекторского отдела, а затем и электромонтеры энергосбыта.

Денис Пьянов, специалист по охране труда и технике безопасности ГБУЗ НСО «ОЦД»:

— Мы заключили договор с «Новосибирскэнергосбытом» для того, чтобы полностью отдать ему контроль за электропротреблением, межповерочным интервалом и передачей показаний по двум объектам. Это позволит избежать сложностей в дальнейшем — начисления будут соответствовать фактическому потреблению, а мы будем уверены в правильности расчетов.

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