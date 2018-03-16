В одном из предыдущих выпусков редакция «КС» подводила итоги года в сфере энергетики Сибири, предоставляя слово ключевым участникам этого рынка. На момент выхода материала результаты деятельности «МРСК Сибири» по объективным причинам еще не были доступны. В компании подвели предварительные итоги года и рассказали о своих дальнейших планах.

Итоги деятельности компании в 2017 году подвел генеральный директор «МРСК Сибири» Виталий Иванов на встрече с экспертами и инвесторами, прошедшей в начале марта в Красноярске.

Выручка «МРСК Сибири» по итогам прошлого года возросла более чем на 9% (до 51,9 млрд рублей), валовая прибыль — почти вдвое (до 8,7 млрд рублей), а чистая прибыль составила 904 млн рублей против убыточного 2016 года. Об этом говорится в финансовом отчете предприятия за прошлый год. Виталий Иванов обращает внимание, что компания работала в убыток несколько лет подряд, но лишь в 2017 году эту ситуацию удалось переломить. Связано это с новой управленческой политикой.

«Мы принципиально поменяли тактические подходы к управлению компанией. Решено уйти от способа экономии к способу зарабатывания денег. Безусловно, мы серьезно смотрим на подконтрольные расходы и здорово их оптимизируем, но больше смотрим на выручку», — поделился он.

Одним из инструментов исправления финансовой ситуации стало заключение регуляторных контрактов, где прописывалась инвестиционная составляющая. Такие документы были подписаны с руководством 9 регионов присутствия.

«Раньше мы искали разные методы компенсации выпадающих доходов. Пытались судиться — но затраты на разбирательства часто не покрывали взыскиваемые суммы. Пытались получить от регионов компенсации — но не находили понимания. Жаловались в ФАС — но получали очень скромные деньги. Тогда было решено перейти к регуляторным контрактам. Какие-то регионы сразу шли навстречу, какие-то боялись, но в результате губернаторы все же поверили в нас. В итоге нам удалось вернуть 13 млрд рублей, в то время как прошлая модель позволяла возвращать всего около 1 млрд рублей в год. Уже по итогам I квартала 2017 года мы вышли на второе место по всей группе «Россети», — рассказывает гендиректор.

Отдельное внимание уделялось сокращению операционных расходов. Правительство РФ поставило перед госкомпаниями задачу по снижению этого показателя на 3% в год. Это значит, что с 2012 года, когда программа была запущена, снижение должно было к сегодняшнему дню составить 15%. Однако «МРСК Сибири» вдвое перевыполнило эту задачу. При этом сокращение никак не коснулось объемов ремонтных работ, которые, наоборот, показывают рост.

Улучшить показатели помогли интенсивные переговоры с инвесторами в части энергосервисных контрактов. Объем внешних инвестиций за год увеличился вдвое — до 10 млрд рублей. Вложения ведутся даже в Тыву, где подконтрольное «МРСК Сибири» общество исторически всегда было убыточным. Ожидается, что оно выйдет на прибыль уже в нынешнем году.

Большое внимание уделялось вопросу автоматизации сетей. В целом по Сибири она уже достигает 25–27%, однако распределение неравномерное. Например, в Кузбассе уже в этом году автоматизация достигнет 50%, а в некоторых районах, в частности Кемеровском, этот показатель и вовсе приблизится к 100%.

«Автоматизация дает понимание потребления энергии, позволяя оперативно исправлять любые неполадки. Она же позволяет и избегать энергопотерь. В первую очередь мы стараемся развивать ее на тех территориях, где большой отпуск энергии, однако постепенно ею будет охвачено все. Например, из 190 районов присутствия еще в 2016 году у нас оставалось 15 районов с потерями выше 30%, в 2017-м их осталось 9, а в нынешнем году мы рассчитываем, что таких не останется совсем», — убежден Иванов.

В целом по компании рост полезного отпуска с 2014 года составил 0,5%. За период до 2030 года он должен возрасти еще на 1%. «Дальше снижать потери будет уже неэффективно, потому что вложенные инвестиции не будут покрываться дополнительными доходами от передачи энергии», — пояснил гендиректор.

Более эффективная экономическая модель позволила существенно сократить кредитные обязательства компании. Если на конец 2016 года они составляли около 5 млрд рублей, то к началу нынешнего года сократились до 2,8 млрд рублей.

К тому же планомерная работа со сбытовыми компаниями дает хорошие результаты. «МРСК Сибири» впервые за пять лет вышла на 100%-ный сбор текущих платежей. Началась работа и по погашению накопленной дебиторской задолженности.

Активно шло развитие новых технологий. В Красноярском крае введена первая в стране цифровая подстанция 110 кВ. Ее строительство обошлось на 5–7% дешевле классической, а технология управления ею — проще. Сейчас этот проект называется пилотным, однако уже к 2019 году в стране не будет вводиться ни одной подстанции без цифровой шины.

«Фактически управлять такими станциями можно при помощи смартфона. Эта технология пока не растиражирована в России, но по примеру президента, который пользуется термином «цифровая экономика», мы взяли на вооружение концепцию «цифровой энергетики», — говорит руководитель сетевой компании.

Компания также развивала альтернативную энергетику. В рамках концессионного соглашения между «МРСК Сибири», ГК «Хевел» и региональными властями были запущены солнечные электростанции на Алтае и в Бурятии. Срок окупаемости — 5–6 лет. Запуск таких проектов позволяет снизить неэффективные госрасходы и улучшить социальную ситуацию на местах.

«Раньше регион нес затраты по энергоснабжению изолированных территорий, платил за топливо для дизелей и за их содержание, жители получали непонятную электроэнергию непонятного качества. Новая модель оправдывает себя. Жителям предоставляется бесперебойное энергоснабжение, регион получает отсутствие социальных проблем, а мы этим проектом управляем», — объяснил Виталий Иванов.

В дальнейшем проекты такие будут развиваться. Потребность в них существует, например, в Туве, где государство вынуждено тратить около 400 млн рублей в год на энергоснабжение изолированных территорий.

Компания обозначила свои интересы и по приобретению активов на местах. Во многих случаях губернаторы самостоятельно выходят на компании с просьбой купить сети, которые им трудно содержать. Например, достигнуто соглашение по покупке сетей в 25 районах Бурятии, из них четыре уже куплено к настоящему моменту. Также у сетевиков есть планы в отношении «Алтайкрайэнерго». Заключено соглашение о намерениях по активам группы «РуКом», занимающей до 98% рынка Новосибирской области. Сам договор должен быть подписан в первом полугодии нынешнего года.

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