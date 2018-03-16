Федералы оценили господдержку новосибирских аграриев

На форуме сельхозтоваропроизводителей, который проходил с 11 по 12 марта в Краснодаре и собрал представителей более 70 регионов страны, господдержка аграриев, реализующаяся в Новосибирской области, была положительно отмечена, сообщил через пресс-службу областного правительства глава регионального минсельхоза Василий Пронькин.

Меры государственной поддержки аграриев, реализуемые в Новосибирской области, были отмечены на федеральном уровне во время форума, где рассматривались вопросы развития растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также фермерских хозяйств и кооперации. Большое внимание также было привлечено к особой роли региональных властей в развитии сельскохозяйственной отрасли.

«В рамках одного из круглых столов были отмечены меры господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в вопросах реализации зерна, принятые в Новосибирской области. Прежде всего это касается льготного железнодорожного тарифа. В этом году планируется субсидирование провозной платы – это решение направлено для уравнения возможностей по реализации зерна с регионами центральной части страны», – рассказал врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.

Касаясь темы развития села, глава минсельхоза напомнил об увеличении финансирования до 1,5 млрд рублей для ремонта сельских дорог. Накануне, кроме того, стало известно, что аграриям будет направлена дополнительная поддержка в размере 500 млн рублей. До получателей эти деньги должны дойти до конца марта. В областном правительства добавили, что в 2018 году 504,5 млн рублей (216,5 млн из федерального, 279,4 млн из областного, 8,6 млн из местных бюджетов) будет выделено для реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015 — 2020 годы». Эти средства пойдут на улучшение жилищных условий селян, развитие газификации и водоснабжения, а также строительство автомобильных дорог.

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