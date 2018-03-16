Прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении застройщика ЖК «Рихард»

В прокуратуре Кировского района Новосибирска поделились итогами проверки ООО «НСК Девелопмент», являющегося застройщиком четырех многоквартирных домов, расположенных по ул. Зорге.

После того, как стало известно о введении процедуры наблюдения в ООО «НСК Девелопмент», от прокуратуры Кировского района Новосибирска поступили сообщения, что по итогам проверки у застройщика найдены признаки мошенничества. Компания, как установили правоохранители, своевременно не внесла изменения в проектные декларации строящихся объектов на ул. Зорге в части сведений о финансовом состоянии застройщика и проекте строительства. Дольщики ЖК «Рихард» также не получили от «НСК Девелопмент» информацию о невозможности завершения строительства в сроки, обозначенные в договоре.

В районной прокуратуре добавили, что в договорах были включены условия, ущемляющие права потребителей. Так, был снижен установленный законом гарантийный срок, в течение которого дольщики могли обратиться к застройщику для устранения недостатков в домах. Помимо прочего, по двум строящимся домам «Рихарда» истекли сроки действия разрешений на строительство, однако «НСК Девелопмент» не приняла достаточные меры к их продлению. Разрешения выдавались в 2014-2015 годах.

«По фактам выявленных нарушений законов руководителю застройщика внесено представление об их устранении. В отношении юридического лица и управляющей компании застройщика, виновных в допущенных нарушениях, возбуждено 6 дел об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.8, ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ», — рассказали о предпринятых мерах правоохранителей в пресс-службе прокуратуры Кировского района.

Кроме административных дел, в отношении компании может быть возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ. Причиной этому послужили выявленные финансовые нарушения.

Минстрой Новосибирской области и мэрия Новосибирска проинформированы о результатах проверки застройщика, который, к слову, должен предоставить городской администрации квартиры в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

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