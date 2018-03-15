В Новосибирске 17 марта стартует бесплатный 4-недельный марафон по дизайн-мышлению, который ориентирован на представителей бизнеса, желающих овладеть этим инструментом. Информацию об этом «КС» сообщила основатель Первой академии маркетинга Ирина Ластовка.

Справка. Дизайн-мышление (англ. design thinking) — методология решения инженерных, деловых и прочих задач, основывающаяся на творческом, а не аналитическом подходе и ориентировано в первую очередь на интересы пользователя.

Как пояснила Ирина Ластовка, идеологом проекта является известный новосибирский маркетолог Серж Лукас, который в том числе придумал и вывел на рынок знаковые для города проекты, как «Большая SOSиска» («Сибирская продовольственная компания») и «Здоровая SOSиска» (компания «Торговая площадь»), а также бренд линз ADRIA. Последний год Серж Лукас активно занимается популяризацией в Новосибирске инструмента дизайн-мышления.

«В Новосибирске уже более трех месяцев функционирует закрытый клуб маркетологов. Мы собираемся по воскресениям в одном из коворкингов и проводим сессии по дизайн-мышлению», — рассказывает Ирина Ластовка. По ее словам, в настоящее время готовится бесплатный марафон по дизайн-мышлению, ориентированный на представителей бизнеса, желающих овладеть этим инструментом. Проект предусматривает, что на протяжении 4 недель его участники будут погружаться в основы дизайн-мышления, после чего запланировано проведение воркшопа. «Мы планируем сформировать группы по 15 человек и каждое воскресение в течение 4 недель проводить сессии, разбирать конкретные кейсы и тренироваться. На одной из сессий мы уже разбирали, как сделать сложного клиента счастливым, почему мы не зарабатываем больше денег, или, например, почему клиенты про нас не знают, — объясняет Ирина Ластовка. — Предположим, к нам приходит участник — производитель товаров народного потребления с запросом по разработке нового продукта. В этом случае на этой сессии мы решаем этот вопрос, пользуясь инструментами дизайн-мышления. Понятно, что с одной сессии человек не станет гуру с точки зрения использования этого инструмента, но это позволит ему на практике познакомиться с дизайн-мышлением, понять, как работает этот инструмент».

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