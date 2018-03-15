18 марта в России пройдут выборы президента. За предвыборный период в Новосибирской области успели побывать сразу несколько кандидатов в президенты, активно проводились агитационные мероприятия. Как прошла избирательная кампания в регионе и каким образом это скажется на будущем системы новосибирской власти — в материале «КС».

Без скандалов

Опрошенные «КС» эксперты отмечают, что избирательную кампанию в Новосибирской области можно охарактеризовать как достаточно спокойную, с отсутствием крупных скандалов и всплесков недовольства участников политического процесса. Еще в январе 2018 года на прошедшем круглом столе «КС», посвященном выборам президента РФ, затрагивался вопрос о возможности применения административного ресурса в ходе выборов и рисках такого подхода. Спустя два месяца можно признать, что этого не произошло. По мнению политолога Владимира Леонтьева, избирательная кампания в Новосибирской области прошла достаточно ровно, «крейсерским ходом». «Можно констатировать, что в подготовке к выборам в президенты страны плюсов оказалось больше, чем минусов, — поделился мнением Владимир Леонтьев. — Да, не хватало ярких мероприятий, но ведь порой они носят показательный характер». Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области от партии «Единая Россия» Андрей Панферов также считает, что предвыборная кампания идет своим чередом, каждый кандидат имеет равные права, «излишнего нагнетания» нет. Любому избирателю дается возможность разобраться в своих предпочтениях, уверен Андрей Панферов.

С ними согласился заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области от партии «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов. По его мнению, все мероприятия агитационного характера проходили в регионе бойко и активно. Более того, в Новосибирской области предвыборная кампания прошла лучше, чем в среднем по стране. Такой точки зрения придерживается заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области от партии КПРФ Владимир Карпов, связывая это с тем, что «есть сильные политические партии, которые обеспечивают чистоту ведения избирательных кампаний, несмотря на все сбои. Широкое представительство «партии власти», «левой» оппозиции и либерального течения создает условия того, что не было разного рода эксцессов. Хотя избирательная кампания, очевидно, не вписывается в демократические стандарты. Но до них далеко не только нам, но и США, и Европе. Тем не менее мы в Новосибирской области стремимся к этим стандартам», — заключил Владимир Карпов. Политолог Яков Савченко, напротив, считает, что избирательная кампания в Новосибирской области мало чем отличалась от других регионов. «Никому не выкручивают руки, но никакого разгула демократии тоже нет. Под разгулом демократии я имею в виду то, что некоторым кажется, что выборы в нашей стране — это процесс, в котором могут принимать участие все желающие, кто пройдет все необходимые процедуры. Очевидно, что это не так», — заметил политолог.

Депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Салов, ссылаясь на мнения жителей Новосибирска, заметил, что в стране созданы условия для конкуренции на выборах, и речь не идет о заведомом преимуществе одного из кандидатов. Тем не менее депутат отметил, что у жителей города, по его наблюдениям, создается ощущение, что один кандидат участвует в одних выборах, а остальные — в каких-то других. Последние, по мнению Игоря Салова, до сих пор не проводят в регионе правильной выборной кампании. «У большинства кандидатов в нашем регионе, на мой взгляд, и вовсе нет каких-то вменяемых представителей. Мы их здесь не видим и не слышим. Самих-то кандидатов можно увидеть разве что в дебатах на телевидении. И тоже ничего внятного не звучит. Избиратель не понимает, кто эти люди, отличаются ли они друг от друга, какими идеями руководствуются. Кандидаты далеки от настроения избирателей. Есть ощущение, что они неизвестно где и неизвестно куда избираются. Между кандидатами пропасть в информационной политике, в интеллектуальном уровне, в целости их облика. Зарождается неприятная тенденция, когда появляются те, кто за понятного кандидата, и те, кто за кого угодно, лишь бы против него. Кто-то иронизирует над этой ситуацией, но ведь это очень печально. Ведь нам всегда хотелось, чтобы появлялись кандидаты, которые могут бросить вызов, что-то предложить. В конце концов, которые знают о проблемах. Но сейчас мы слышим в лучшем случае популизм, а чаще всего откровенную глупость. Как этим кандидатам не стыдно? Они ведь заведомо признают свое поражение. Хотя это, конечно, объясняется тем, что они преследуют свои меркантильные цели», — поделился своей точкой зрения Игорь Салов.

Роль Андрея Травникова

Свою важную роль в организации выборов в Новосибирской области сыграл врио губернатора региона Андрей Травников. Перед ним стоял вопрос «модерирования» избирательной кампании в регионе с не самой простой политической обстановкой и достаточно сильным протестным электоратом. Тем не менее все прошло «взвешенно». Член Центральной избирательной комиссии РФ Валерий Гальченко уже высоко оценил работу избирательной комиссии Новосибирской области и готовность всех профильных структур региона к проведению президентских выборов на достойном организационном уровне. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

На вопрос о том, решены ли задачи, поставленные перед Травниковым с точки зрения организации выборного процесса в Новосибирской области, большинство опрошенных «КС» экспертов ответили утвердительно. Владимир Леонтьев считает, что врио губернатора занял правильную позицию, выдержал заданное по всей стране направление избирательной кампании. «Правильно принятые Андреем Травниковым решения экономического характера для Новосибирской области умело вплетаются в непростой ход предвыборных процессов», — отметил политолог. Анатолий Кубанов согласился с ним, отдельно выделив также работу первого заместителя губернатора региона Юрия Петухова. «Их прекрасная работа является залогом того, что выборы 18 марта в Новосибирской области пройдут на высоком уровне», — сообщил депутат. Андрею Травникову, по мнению Анатолия Кубанова, также можно поставить в заслугу то, что он сумел за месяцы своей работы сохранить политическую стабильность в регионе. Он не допустил в ходе избирательной кампании скандалов, обострений взаимоотношений с политическими партиями, ЗС области, мэрией Новосибирска. «Он продемонстрировал высший пилотаж и политическое мастерство человека, который умеет контролировать ситуацию. Это его безусловный вклад, его заслуга в проведении избирательной кампании. Руководитель, который создает атмосферу прозрачности, понятности, находится на своем месте», — добавил Анатолий Кубанов.

Безусловно, итоговые выводы можно будет сделать по результатам выборов. Однако эксперты сходятся в том, что Травников сделал все, что мог, для поддержания ситуации в регионе и работал на формирование позитивной общественной повестки. Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, глава новосибирского отделения «партии власти» «единоросс» Валерий Ильенко считает, что последовательность действий Андрея Травникова убеждает в том, что он справляется со своей задачей. Валерий Ильенко отмечает, что не знает, какими выборами врио губернатора занимался на предыдущих местах работы, но тем не менее ему удалось ударно провести сложную избирательную кампанию в непростом регионе.

Яков Савченко называет конкретные показательные проблемы, решение которых действительно является достижением врио губернатора накануне выборов: «Например, вопрос снятия с должности главы Колыванского района — безусловная заслуга Андрея Травникова. То, что врио губернатора решил эту проблему хирургическим путем, безусловно, правильно, и это его заслуга». Напомним, что Колыванский район испытывал проблемы коммунального хозяйства и здравоохранения. Кроме того, в начале февраля в поселке в неогороженной яме с водой, вырытой коммунальными службами, утонули двое детей. После чего в отставку подали глава района Виктор Аверин и мэр районного центра Алексей Дорофеев.

Травникову удалось мобилизировать жителей региона на пополнение «копилки идей» для развития региона, что тоже важно в канун выборов. Врио губернатора инициировал разработку новой стратегии развития региона. Сам глава региона отметил роль жителей Новосибирской области и общественных организаций в разработке соглашений по строительству четвертого моста через реку Обь, строительству мусоросортировочного завода и полигона для утилизации твердых бытовых отходов. «Особенно хочу отметить вовлеченность граждан в процесс работ по важным государственным программам. Таким как капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилья, безопасные и качественные дороги, комфортная городская среда, предоставление жилья детям сиротам и другим программам», — сообщил Андрей Травников на прошедшем 12 марта гражданском форуме.

Визит президента России

Визит Владимира Путина в Новосибирск 8 февраля продемонстрировал, что Травников эффективно отработал в том числе и свои контакты с федеральным уровнем власти. Визит был тщательно подготовлен и не прошел бесследно для региона. Благодаря таким проектам, инициированным в ходе визита, как строительство синхротронной установки, эту поездку главы государства будут вспоминать годы спустя. Владимир Леонтьев отмечает, что приезд Владимира Путина был организован также и с целью оказания помощи недавно назначенному врио губернатора, но тут имеет место эффект взаимной поддержки двух лидеров. «Врио губернатора Новосибирской области получил возможность предложить президенту проекты своего региона, а президент страны смог принять по ним положительное решение», — отметил политолог. Эта практика взаимодействия, скорее всего, продолжится и в послевыборный период, укрепляя позиции Травникова как ставленника федерального центра, успешно справившегося с поставленными ему задачами.

Посещение Новосибирска главой государства нельзя считать частью предвыборной кампании, это исключительно рабочий визит, считает Андрей Панферов. Владимир Карпов в свою очередь заметил, что приезд Владимира Путина можно расценивать как часть избирательной кампании кандидата в президенты, но глава государства вправе это делать, как и другие кандидаты в президенты имеют право посещать регионы. «Если мы хотим другого правового регулирования участия главы государства в предвыборном процессе, мы в силах поменять это регулирование. Но никто этого делать не хочет, а значит, с этим надо мириться. Да, президент страны получает от этих визитов преимущество перед конкурентами ввиду своего должностного статуса. Но ведь такие визиты могут иметь и отрицательные последствия. Он не знает точно, чем обернется тот или иной визит, какой из них важнее и как эти визиты оценит избиратель», — прокомментировал Владимир Карпов.

Роль мэра Новосибирска в избирательном процессе

Активную роль в предвыборной кампании сыграл и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Изначально мэр Новосибирска находился в сложном положении относительно ключевых участников предвыборной кампании. «Он как член КПРФ должен отстаивать интересы кандидата на пост президента от КПРФ Павла Грудинина. Это единственный честный политический путь. И в то же время будучи мэром третьего города России, столицы Сибири он понимает, что такая яркая ангажированность, агитация в пользу одного из кандидатов не совсем приемлема. Поэтому мэр Новосибирска оказался в сложной ситуации: его политические интересы требуют ярой агитации за Павла Грудинина, а административная работа препятствует мощной пропагандистской деятельности. Он оказался своим среди чужих и чужим среди своих», — поделился своей позицией Анатолий Кубанов.

Владимир Карпов отмечает, что КПРФ не заинтересована в том, чтобы мэр Анатолий Локоть вел активную агитацию за кандидата от своей партии. Депутат подчеркивает, что задача мэра в другом — не допустить отступлений от законодательства, обеспечить возможности равной, законной агитации кандидатов. Анатолий Локоть, по мнению Владимира Карпова, справляется со своими обязанностями.

Несмотря на непростую ситуацию с информационным освещением кампании Павла Грудинина на федеральном уровне, Андрей Травников поступил взвешенно, отказавшись ставить какие-либо препятствия кандидату от оппозиционной партии и сосредоточившись на создании позитивной повестки. Это позволило не допустить негативных вбросов, и в итоге кампания прошла спокойно. Также в регионе не было замечено каких-либо эксцессов с запрещением наружной рекламы отдельных кандидатов или их мероприятий. Не было выявлено и применения административного ресурса. Были созданы условия каждому из кандидатов заявлять о себе в положительном ключе, а не заниматься дискредитацией друг друга.

Владимир Леонтьев считает, что КПРФ в предвыборной деятельности была активна в Новосибирске. Он отметил лево-патриотическую агитацию и ее необходимость, поскольку Павел Грудинин, в отличие от Владимира Путина, не является президентом страны, и КПРФ вынуждена постоянно о себе напоминать: «Но при этом следует отметить, что эта агитационная работа создает эффект того, что заметно со стороны: коммунисты занимаются предвыборной деятельностью, в отличие от представителей других кандидатов. Поэтому можно заключить, что у коммунистов имел место ряд активных ходов, отмечена активность на улицах Новосибирска. Повторюсь, что их работу, в отличие от других штабов, было видно».

Валерий Ильенко рассказал корреспонденту «КС», что в преддверии выборов представители всех парламентских партий провели встречу и договорились, что все они будут работать на повышение явки. «Мы проводим кампанию в рамках законодательства и тех проектов, которые определены в программе каждого из кандидатов», — резюмировал депутат.