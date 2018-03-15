В ходе заседания рабочей группы под председательством врио первого зампреда правительства Новосибирской области Владимира Знаткова, состоявшейся 14 марта, прошло очередное обсуждение параметров новой «мусорной концессии». Среди ключевых вопросов — экологическая экспертиза, сроки окупаемости, тарифы, а также последующая, после окончания действия концессионного соглашения, рекультивация полигонов. На заседании присутствовал корреспондент «КС».

Рабочая группа при правительстве НСО, в которую помимо городских и региональных парламентариев, входят региональные министры, руководители департаментов и общественники, продолжила обсуждение концепции нового концессионного соглашения. Активное обсуждение развернулось вокруг технических требований к будущему концессионеру: какое оборудование использовать для сортировки — зарубежные автоматические линии или отечественные, где сортировка ТБО осуществляется вручную. При этом, вопрос территориальной схемы размещения будущих полигонов оказался вне повестки.

«Было поручение вынести схему на обсуждение правительства, — пояснила начальник отдела благоустройства и обращения с твердыми коммунальными отходами министерства ЖКХ НСО Наталья Аббасова, — Но в связи с тем, что на сегодня отсутствует документ, который позволяет нам провести общественное обсуждение данного документа, территориальная схема на правительство вынесена не была. Пока есть существующая схема от сентября 2016 года».

С свою очередь Владимир Знатков, отвечая на просьбу включить вопрос территориальной схемы в повестку заседания, ответил, что это необходимо было сделать заранее, чтобы подготовить соответствующие доклады. Поскольку это не было сделано, было решено вернуться к этому вопросу во время обсуждения.

Руководитель инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова отметила, что участников рабочей группы не поставили в известность о грядущих выборах оператора, а также о том, что новая территориальная схема не принята правительством.

«Этот самый главный вопрос сначала отодвинули в конец повестки, а потом на обсуждение уже просто не осталось времени. Объяснение такое — «У нас завтра будет объявлен конкурс и по правовым причинам мы решили пока оставить старую схему», — прокомментировала итоги встречи в своем аккаунте в Facebook депутат совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус.

При этом, необходимо отметить, что работа по изменению схемы все-таки ведется. Так, например, для вызвавшего широкий общественный резонанс полигона в Раздольном подыскивается новое место.

«Мы продолжаем работать над новой схемой. — сказал зампред комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания НСО Вадим Агеенко. — Но в Ярском, куда планировали перенести полигон из Раздольного, тоже есть проблемы. Жители не согласны. Комитет получил уже четыре письма».

«Это задача специальной рабочей группы, — подчеркнул Владимир Знатков. — Обсуждать этот вопрос здесь в таком составе не имеет смысла. Там указаны сроки — контролируйте, обсуждайте. А здесь уже в рамках нашей рабочей группы мы будем слушать доклады по итогам этой работы».

Определиться с новой схемой размещения правительство должно до начала апреля. Вместе с тем, в соответствии с утвержденной дорожной картой, конкурс по выбору регионального оператора будет объявлен уже в пятницу 16 марта. Однако по оценкам общественников, при существующей территориальной схеме будущий региональный оператор может уже через полгода стать финансово несостоятельным. Такая ситуация, как считают общественники, может привести к масштабным социальным волнениям и активным протестам общественников и экологов.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.