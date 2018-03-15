15 марта Societe Generale, представленная в России «Росбанком», «Русфинанс Банком», банком «ДельтаКредит» и их дочерними обществами, подвела финансовые итоги 2017 года и представила новую стратегию SG в России.

Чистая прибыль SG за 2017 год, по оценке главного регионального координатора группы Societe Generale в России, председателя совета директоров «Росбанка» Дидье Огеля, составила 10,4 млрд. руб., что в 3,4 раза превышает результаты 2016 года. «В 2017 году группа показала уверенный рост по всем направлениям бизнеса, активно наращивая клиентскую базу, увеличивая объемы выдачи кредитов корпоративным и розничным клиентам. Портфель розничных кредитов группы вырос на 7,4%, а корпоративных – на 14%, – прокомментировал председатель правления «Росбанка» Дмитрий Олюнин. – Мы укрепили отношения с рядом регионов, а также вступили в программу льготного кредитования предприятий АПК. В наших планах продолжать развивать диверсифицированную модель бизнеса на территории всей России, укрепляя позиции на рынке».

Ключевым достижением в области корпоративного кредитования эксперты назвали лидирующие позиции на рынке синдицированных кредитов. Крупнейшей сделкой в 2017 году стал договор займа в размере $2,25 млрд. с компаний VimpelCom Holdings B.V., при этом «Росбанк» совместно с Societe Generale выступили уполномоченными ведущими организаторами. Чтобы оценить масштаб сделки, можно упомянуть, что за 1700 салонов связи, ранее работавших под брендом «Евросеть» тот же «ВымпелКом» заплатил «МегаФону» $1,2 млрд. (эту сумму озвучил сам «МегаФон»). В розничном кредитовании SG отметила, что сохраняет лидирующие позиции в ипотечном (этим направлением занимается «ДельтаКредит») и автомобильном кредитовании («Русфинанс» в этой области уступает только «Сетелем Банку», который состоит в группе «Сбербанка»).

В Сибири, по словам первого заместителя председателя правления «Росбанка», генерального директора по России Societe Generale Corporate & Investment Banking Ильи Полякова, позиции группы достаточно прочны, поскольку по ряду направлений во многих регионах «Росбанк» не видит прямых конкурентов. Достаточно большое внимание SG занимают Новосибирская область и Красноярский край, где располагается один из двух ключевых хабов. А крупнейшей в 2017 году сделкой на рынке долгового капитала стал выпуск еврооблигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» на сумму $1 млрд..

Этот выбор был сделан не случайно: основным ориентиром работы SG в Сибири и Дальнем Востоке Илья Поляков назвал компании, работающие с зарубежными поставщиками и потребителями. По мнению аналитиков, такая стратегия видится логичной с учетом того, что внешнеторговая активность сибирских организаций сейчас как раз на подъеме.

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