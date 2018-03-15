Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск о признании ООО «НСК Девелопмент» банкротом. Такую информацию «КС» сообщил один из дольщиков.

В качестве учредителя компании — застройщика ЖК «Рихард» ранее фигурировали экс-глава компании «Сибтрубопроводстрой» Александр Поветьев (25%), Зокиржон Умаров (25%) и КОО «Спиди стар интернешионал» (Китай).

В отношении компании «НСК Девелопмент», которой принадлежит строящийся в Кировском районе Новосибирска ЖК «Рихард», введена процедура наблюдения по делу о банкротстве. Заседание Арбитражного суда состоялось в четверг, 15 марта. О том, что требования заявителей были удовлетворены «КС» сообщил начальник юридического отдела ГК «Сибирские сети» Иван Мосияш, являющийся дольщиком долгостроя. Следующее заседание назначено на 9 августа 2018 года.

Дело было принято к производству 3 ноября 2017 года, после того как в арбитражный суд поступило два заявления о признании застройщика банкротом. В жилом комплексе «Рихард» мэрия, кстати, приобрела квартиры для переселения жителей из ветхих и аварийных домов. Несмотря на судебные процедуры с застройщиком, муниципалитет решил не вступать в дело о банкротстве. На одной из пресс-конференций в начале февраля вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев заявлял, что городские власти сосредоточены на завершении строительства и получении квартир с соответствующим взысканием штрафных санкций за несоблюдение сроков.

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