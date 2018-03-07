В рамках традиционного часа прессы 7 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал наличие документа с его подписью о передаче земельного участка в микрорайоне «Лесоперевалка» в собственность компании «СТРОЙ-Н». Ранее мэр Новосибирска заявлял, что на указанном земельном участке планируется сделать общественный сквер.
Напомним, что 7 марта ряд телеграм-каналов распространили скан документа за подписью мэра Новосибирска Анатолия Локтя о передаче земельного участка на территории микрорайона «Лесоперевалка» в собственность компании «СТРОЙ-Н»
«Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-Н» (ОРГН 1145476143780 ИНН 5407501786) в аренду земельный участок из земель насеоённых пунктов площадью 12097 кв. м (кадастровый номер 54:35:061580:3) для строительства спортивно-оздоровительного комплекса с административными помещениями по проезду Энергетиков в Ленинском районе». – говорится в постановлении, подписанным мэром Новосибирска.
Несколькими месяцами ранее Анатолий Локоть говорил, что обозначенный участок земли необходимо благоустроить и сделать из него сквер для общественного пользования.
«Это техническая ошибка, – заявил Анатолий Локоть во время часа прессы 7 марта. – Решение было принято вчера (6 марта), завтра (8 марта) оно будет отменено».
Напомним, что компания «СТРОЙ-Н» принадлежит Марии Шлосберг, супруге депутата ЗС НСО Алексея Андреева. Также госпожа Шлосберг является учредителем ООО «Меркурий», — компании, активно участвующей в перераспределении расстановки сил на рынке наружной рекламы Новосибирска.
В общем, не будет сквера? У мэра как обычно ошибочка вышла. Ну мы сильно то и не ждали, чего уж там. Привыкли.