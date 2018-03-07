Как стало известно «КС», дистрибьютор автомобильной марки Suzuki в России расторг дилерский договор со своим партнером в Красноярске – компанией «Премиум». Единственным официальным дилером в регионе остался «Медведь-Холдинг».

«ООО «Сузуки Мотор Рус» расторгло контракт с ДЦ «Премиум», г. Красноярск, Официальным дилером эта компания больше не является. В настоящий момент представитель бренда Suzuki в городе Красноярске является компания «Медведь Сервис»», — пояснила «КС» PR-координатор Suzuki в России Анна Кожевникова.

Напомним, что ООО «Премиум» основано красноярским предпринимателем Александром Панченко. Дилерство по автомобильной линейке Suzuki эта компания получила в 2009 году, а новый полнофункциональный салон запустила в 2015 году. Кроме Suzuki Александр Панченко также получил дилерство автомобильных марок Porsche (ООО «Престиж Авто») и Infiniti (ООО «Статус Авто»), а также был утвержденным кандидатом в официальные дилеры KIA в Красноярске.

Вместе с тем, в 2015 году глава «Порше Руссланд» Томас Штерцель объявил о том, что дистрибьютор намерен прекратить отношения с «Престиж Авто». Новым официальным дилером была назначена ГК «Крепость» Александра Кангуна.

Также в 2016 году «Сузуки Мотор РУС» назначила второго дилера в Красноярске — им стал «Медведь Холдинг». Уже тогда участники рынка предполагали, что желание «Медведя» взять в портфель Suzuki обусловлено тем, что в холдинге рассчитывают остаться единственным официальным дилером марки в Красноярске в будущем. Однако сам Александр Панченко на тот момент опровергал такой вариант развития событий, отмечая, что его компания намерена и дальше работать с Suzuki.

В ноябре 2017 года в арбитражный суд Красноярского края поступил иск от банка ВТБ в отношении группы автодилерских предприятий Александра Панченко. Речь шла о взыскании порядка 210 млн рублей по заключенным кредитным договорам. Более подробно о сути конфликта автодилера и банка «КС» писал в материале по ссылке. 20 декабря 2017 года арбитражный суд Красноярского края принял решение удовлетворить иск ВТБ. Также стоит отметить, что 16 февраля 2018 года в ООО «Премиум» было введено наблюдение по иску ООО «Престиж Авто».

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