Новосибирская компания подписала соглашение о сотрудничестве на Саратовском экономическом форуме

На прошедшем 5-6 марта Саратовском экономическом форуме ЗАО «Кварсис Инвест» подписало соглашение о сотрудничестве с правительством Саратовской области. Инвестор построит в областной столице аквапарк.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и директор ЗАО «Кварсис Инвест» Наталия Муханова поставили свои подписи в соглашении о сотрудничестве между новосибирской компанией и региональным правительством. Структура, входящая в холдинг «Кварсис», займется строительством в Саратове оздоровительного комплекса с аквапарком площадью 35 тыс. кв.м и гостиничного комплекса на 250 номеров.

«Хочу отметить – это не просто развлекательный центр. А, прежде всего, – более 300 рабочих мест, развитие городского пространства, новые возможности для области стать межрегиональным туристическим центром», – сказал глава региона, подчеркнув, что аквапарк войдет в число лучших в стране.

Отметим, что компания «Кварсис» уже реализовала подобный проект в Новосибирске: новосибирский аквапарк «Аквамир» стал самым большим в России. По словам Наталии Мухановой, предварительная стоимость аквапарка в Саратове оценивается в 5 млрд рублей. Проект будет подготовлен в течение года, а строительство займет порядка трех лет.

Саратовский экономический форум «Движение только вперед!» в 2018 году проходил впервые и собрал около 800 экспертов из 12 стран мира.

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