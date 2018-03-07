27 февраля департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска провел очередное мероприятие в рамках проекта «Инновации для бизнеса». На этот раз участникам представили инновационные разработки для микро-, малого и среднего бизнеса в области ИТ. О каких именно технологиях и инструментах шла речь – в материале «КС».

Каждый месяц новосибирским предпринимателям демонстрируются инновационные разработки, призванные сделать бизнес более эффективным. Такие мероприятия проходят в рамках проекта «Инновации для бизнеса» по инициативе департамента промышленности инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска

«Наш проект «Инновации для бизнеса» я бы назвал своеобразным клубом, в котором в достаточно свободной обстановке обсуждаются возможности применения тех или иных инновационных разработок для развития бизнеса», – отметил «КС» начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Предпринимателям уже рассказали про роботизированную систему распознавания голоса, реализованные проекты на солнечных батареях, бестраншейные технологии, сити-фермерство и инновационные разработки в сфере энергоэффективости. О содержании этих мероприятий «КС» уже писал на страницах портала.

«Мы провели уже 4 встречи, и 27 февраля обсуждали электронную экономику и ее возможности для бизнеса», — пояснил Александр Люлько. Эта встреча называлась «Новые возможности для бизнеса: цифровая экономика». Предпринимателям рассказали, как использовать месседжеры и интернет-платформы для повышения продаж, а также о том, что вообще представляет собой цифровая экономика.

Основным спикером выступила доктор экономических наук, директор центра дополнительного образования НГУ Вера Маркова, автор книги, посвященной цифровой экономике. «Завязалась довольно оживленная дискуссия. Во всём мире уже активно используются такие инструменты, как блокчейн и смарт-контракты. Платформы, экосистемы оперируют колоссальными массивами данных», — отметил Александр Люлько.

Цифровую экономику, согласно докладу Веры Марковой можно считать новым этапом развития экономики, в основе которого лежит интеграция физических и цифровых (виртуальных) объектов в сфере производства и потребления, в экономике и обществе. Такая интеграция, по словам Александра Люлько, ведет к расширению сетевых коммуникаций, скоростному соединению людей, процессов, данных и предметов, позволяя создавать новые ценности, расширяя горизонты человеческого мышления.

В самом широком смысле слова цифровая экономика – это интеграция виртуального и реального. Не только все денежные операции, которые осуществляются с помощью Интернета, но и все процессы, связанные с производством переведённые в цифровое пространство. Наличие сайта и возможность оплачивать покупки онлайн – малая часть цифровой экономики. Уже сейчас можно привести немало примеров компаний с многомиллионными оборотами, которые ведут свой бизнес через интернет и не имеют физического представительства в реальном мире.

«Мы говорим не просто об использовании интернета для увеличения продаж, а о создании специализированных платформ, которые в разы (сотни и тысячи раз) позволяют более эффективно продвигать свои товары, услуги и даже идеи. К примеру, на платформе Amazon расположены 140 тысяч компаний, которые дополняют друг друга, заинтересованы во взаимной помощи и взаимном развитии. На нее заходят ежедневно миллионы пользователей», — пояснил Александр Люлько.

О преимуществах платформ в своем докладе рассказала Вера Маркова. По её словам платформы стимулируют развитие бизнес-сотрудничества. Это происходит благодаря системе «шеринга» – использования без приобретения (примером может служить «каршеринг» — возможность совместного использования транспортного средства). Достигается быстрое развитие, за счёт сокращения транзакционных издержек, упрощённого доступа к клиентам и выхода на рынок. Платформы постоянно развиваются, потому что конкурируют между собой.

С 2010 по 2015 год в различные платформы мира было инвестировано более $20 миллиардов. В настоящий момент это одна из самых актуальных бизнес моделей.

В цифровой формат переводят этапы производства, которые требуют обработки больших объёмов информации. Компания «Боинг» для проектирования своих самолётов использует цифровую платформу моделирования. Подобную платформу для проектирования автомобилей разработали в Санкт-Петербургском университете имени Петра Великого. Платформа позволяет спроектировать автомобиль и провести виртуальные испытания, что сокращает сроки его разработки. По мнению Веры Марковой, это тоже можно считать наглядным примером цифровой экономики.

Параллельно с развитием массивных платформ, таких как Amazon, идёт развитие сервисов передачи сообщений. Месседжеры, такие как Whatsapp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, VK Messenger вошли в жизни достаточно давно, но стали популярными около 3 лет назад.

«4 популярных мессенджера по охвату аудитории обошли 4 популярных социальных сети. Народ в сетях тратит очень много времени на прочтение сообщения, в то время как месседжеры более удобны», — констатировала Вера Маркова.

Такие инструменты позволяют адресно и не навязчиво предоставлять информацию потенциальным клиентам. Об их возможностях предпринимателям рассказала директор компании «Рекордный маркетинг» Наталья Каллестинова.

«Это актуально потому что прямые звонки и клиентам считаются дурным тоном, и значительная аудитория, которая нужна бизнесу, уже долгое время находится в месседжерах — в Telegram, Whatsapp, либо в других сервисах, – пояснила Наталья Каллестинова – То есть целевая аудитория уходит от прямого взаимодействия с бизнесом в более удобный формат взаимодействия – переписку. Большинство заказов в интернет-магазинах делают через месседжеры».

Для этого разрабатываются специальные чатботы, которые отвечают на часто задаваемые вопросы. Их плюс в том, что клиент оперативно получает ответ, не звоня в колл-центр, ни с кем не взаимодействуя напрямую. Уточнив все детали у чатбота, клиент может сделать заказ и осуществить оплату в один клик. При этом, чатботы работают круглосуточно и не требуют зарплаты. Конечно, есть оператор, который модерирует его деятельность, но от него не требуется присутствие на работе 24 часа в сутки.

Месседжеры могут способствовать и росту продуктивности рекламы. Человек (потенциальный клиент) может находиться в каком-нибудь тематическом чате в месседжере. Чатбот, который зарегистрирован там, может рассылать рекламу по теме чата как любой пользователь. Информация будет донесена адресно до нужной аудитории.

При этом чатботы могут быть не только участниками чатов, но и администраторами каналов.

Отдельный чатбот может принадлежать интернет-магазину. Например, человек находит нужный магазин благодаря рекламе, переходит по ссылке в интернете, выбирает удобный мессенджер и общается с чатботом этого магазина, после чего в два клика может совершить покупку.

Вера Маркова считает, что несмотря на разницу в подходах к сотрудничеству и распространению информации, предпринимателям необходимо использовать интернет-платформы и мессенджеры одновременно и создавать симбиоз для достижения максимального эффекта.

В Новосибирске тоже есть платформа, разработанная для представителей бизнеса. Она сделана в основном для предоставления справочной информации. 27 февраля в рамках «Инноваций для бизнеса» предпринимателям показали платформу, которая призвана помочь бизнесменам в ведении дел, полезна как начинающим, так и опытным предпринимателям.

«На встрече мы презентовали бесплатный портал «Бизнес-навигатор МСП (малого и среднего предпринимательства». Он создан для помощи представителям малого бизнеса. Там есть готовые макеты бизнес-планов, которые можно использовать под себя. Узнать где и как проще и дешевле оформить кредит. Найти место для аренды, получить справочную информации о государственной и муниципальной поддержке малого и среднего бизнеса», — пояснил Александр Люлько.

«Любые платформы дают больше возможности для развития предпринимательства», – акцентирует внимание на ключевом тезисе Вера Маркова. При этом главное достоинство платформ — именно возможность накапливать и обрабатывать большое количество информации, что упрощает все виды предпринимательской деятельности.

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