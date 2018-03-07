В Омске планируется построить спортивный парк площадью 41 гектар. Объект может стать самым крупным в Сибири парком. Комплекс с гостиницей и аквапарком хотят построить на окраине Омска, в Ленинском округе.

Строить данный объект предлагает компания ООО «Альфа-строй», которая в аренду данный участок в 2013 году на 10 лет и в 2014 году разработала коммерческую концепцию. Согласно проекту, на территории планируется построить спортивный парк. Для этого арендуемый участок необходимо перевести из зоны парков отдыха (Р-2) в зону спортивных парков (Р-3).

«Проект еще не делали, так как непонятно, что будет с землей. Планируется 4 этапа строительства: аквапарк, гостиница, парковки и сам досуговый парк. Участки полностью пустые, поэтому не потребуется сносить ни единого дерева. Инвестиции составят 78 млн долларов, со сроком окупаемости около 11 лет. Предполагается, что в такой парк будут приезжать из других городов, поэтому хотим сделать гостиницу», – передает слова представителя ООО «АльфаСтрой» Олега Лизгунова РИА «Омск-информ». Он также добавил, что проект можно реализовать не снеся ни одного дерева

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