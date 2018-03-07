Около 4 тыс. предпринимателей Новосибирской, Томской областей и Алтайского края зарегистрировались в программе «Бизнес класс»

Около 4 тыс. представителей микро- и малого бизнеса Новосибирской и Томской областей, а также Алтайского края подали заявки на участие в бесплатной программе Сбербанка и Google «Бизнес класс».

В основе курса — практические занятия с опытными экспертами и наставниками, которые помогут предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля.

«Курс содержит массу полезной информации как для начинающих и действующих предпринимателей, так и для студентов экономических специальностей, — прокомментировала Наталья Левченко, директор управления продаж малому бизнесу Сибирского банка ПАО Сбербанк. — Онлайн-модули посвящены различным темам: разработке и оценке бизнес-модели, изучению клиентов и рынка, финансовому учету, продажам и другим важным аспектам бизнеса. Очные мероприятия помогут завязать деловые знакомства и опробовать новые методики построения и развития бизнеса на практике».

Программа представлена в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». Первый состоит из видеоуроков, тестовых заданий, вебинаров и дополнительных материалов. «Интенсив» включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также четыре очных мастер-класса в Новосибирске. Их смогут посетить самые активные предприниматели из Новосибирской области, Алтайского края и Томской области.

«Считаю, что “Бизнес класс” даёт нужные и своевременные знания для топ-менеджеров и руководителей среднего звена, дополнительную основу для роста, — поделился впечатлениями один из участников программы и совладелец сети «Дядя Дёнер» Антон Горестов. — Мне курс помог повторно структурировать знания, открыть новые стороны некоторых приемов коучинга, техник управления и мотивации. Готов рекомендовать программу и компетентно дискутировать со своими коллегами, устраивая дебаты и разборы задач, которые раньше обходили стороной».

«Мы рады, что “Бизнес класс” вызвал большой интерес у сибирских предпринимателей и уже 4 тыс. человек подали заявки на участие в программе. Надеемся, что проект принесет ощутимую пользу, ведь его главная цель — улучшение практических навыков для ведения бизнеса. В ходе программы участники освоят новейшие методики для создания и масштабирования своего дела, а также смогут проконсультироваться с ведущими российскими экспертами и заручиться поддержкой наставника», — отметил Сергей Шелухин, руководитель направления стратегического развития Google Россия.

Сегодня более 173 тыс. человек из разных регионов России принимают участие в «Бизнес классе». 36 тыс. человек успешно завершили программу, и 85% из них активно рекомендуют курс своим коллегам. Около половины выпускников также отметили значимые изменения в бизнесе. Средний рост их бизнес-показателей составил 20%.

«Бизнес класс» — это бесплатная программа для представителей микро- и малого предпринимательства от Сбербанка и Google. На данный момент проект реализуется в 33 регионах России. К концу 2018 года планируется подключить к программе более 40 субъектов России. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте по ссылке.

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