Новосибирский Россельхознадзор рассказал об объемах поступления цветов в преддверии 8 Марта

Накануне 8 Марта в Новосибирскую область поступило более 18 млн срезов цветов, что в несколько раз превышает объемы прошлого года, рассказали в областном Россельхознадзоре.

Управление Россельхознадзора по Новосибирской области отчиталось о фитосанитарном контроле цветочной продукции, поступающей в регион в преддверии Международного женского дня. Так, в текущем году в Новосибирскую область основной объем цветочной продукции к празднику традиционно поступал из таких стран как Италия, Израиль, Колумбия и Эквадор. Сотрудники управления провели контроль более 18 млн срезов цветов и комнатных растений, что в шесть раз больше, чем годом ранее.

«Среди наиболее популярных — розы, хризантемы, герберы, гвоздика, эустома, лилии, фрезии, тюльпаны, орхидеи, цикломен, примула, альстромерии, пеларгония, каланхое, сенполия, спатифилиум, антуриум, статица. А среди самых редких, экзотических, замечены кампанула, шефлера, солидаго, стрелиция, цимбидиум, циперус, протея, володушки, танацетум», — перечислили виды поступившей продукции в управлении.

Говоря об итогах истекшего периода года, в Россельхознадзоре отмечают, что пока объемы цветочной продукции, привезенной в регион, превышают прошлогодние в два раза: с начала года поступило 34 млн срезов цветов и горшечных культур.

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