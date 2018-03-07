Бюджет Новосибирской области недосчитался 6 млрд рублей

Накануне в Новосибирске состоялось расширенное заседание коллегии УФНС России по Новосибирской области. Налоговая недоимка в регионе на сегодня составляет порядка 6 млрд рублей.

Представители УФНС России по Новосибирской области обсудили итоги деятельности налоговых органов региона за 2017 год, векторы дальнейшей работы в налоговой сфере и перспективы на текущий финансовый год. Присутствующий на коллегии глава региона Андрей Травников поставил управлению задачу укреплять доходную базу бюджетов всех уровней и совершенствовать систему налоговых преференций для поддержки инвестиционной деятельности

«От наполнения доходной части бюджета зависит финансовое обеспечение жизненно важных расходов, исполнение программных инициатив президента РФ. Они касаются повышения заработной платы работников бюджетной сферы, выполнения социальных обязательств перед гражданами, создания крупных инфраструктурных объектов и поддержки реального сектора экономики», — перечислил Андрей Травников и акцентировал внимание на том, что не должно произойти увеличение налоговой нагрузки на субъекты промышленного производства и предпринимательства.

Среди тех мер, которые позволили бы пополнить бюджет, Травников назвал снижение налоговой задолженности, которая к настоящему моменту превысила 6 млрд рублей. Почти половина этой суммы — недоимка по налогу на доходы физических лиц.

«Нам важно создать такую систему, такой информационный фон, чтобы необходимость уплаты налогов понимали не только руководители предприятия, но и обычные граждане — жители региона», — предложил врио губернатора.

На территории региона с января по ноябрь 2017 года было собрано 156,1 млрд рублей налогов и сборов, что на 9,3% больше, чем в 2016-ом. Собираемость имущественного налога также выросла. Физические лица уплатили 2,28 млрд рублей: на 20% больше, чем за 2016 год. Напомним, 28 февраля на пресс-конференции налоговой службы начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС Ирина Демиденко приводила статистику декларационной кампании. В частности, она рассказала, сколько миллиардеров живет в Новосибирской области.

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