В новосибирском телеком-сообществе продолжают активно обсуждаться итоги визита в город главы минкомсвязи РФ Николая Никифорова. Одним из самых скандальных тем стал вопрос о том, кто должен установить единые правила размещения кабелей на опорах – муниципалитет или федеральная власть.

Рассматриваемый вопрос поднимался в рамках совещания, в котором участвовали глава минкомсвязи РФ Николай Никифоров, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, начальник управления связи мэрии Новосибирска Александр Горнштейн, а также топ-менеджеры операторов связи.

Как отметил в разговоре с «КС» топ-менеджер одного из новосибирских телеком-операторов, этот вопрос был инициирован Анатолием Локтем. Мэр города выступил с инициативой создания федеральной программы, в которой были бы отражены единые правила размещения телеком-кабелей на опорах. Предполагается, что в дальнейшем этих правил придерживались бы все участники рынка. Однако по словам собеседника «КС», Николай Никифоров не только не поддержал эту идею, но и предложил решить вопрос радикально – снимать кабели за счет операторов, а муниципалитету выставлять заградительные тарифы на подвес кабелей.

«Это полностью ваши муниципальные полномочия — установить правила размещения линий связи на опорах. Вы можете установить заградительные тарифы так, чтобы операторам было невыгодно развешивать их на опорах и они находили способ убрать кабели под землю. Такой опыт в ряде регионов уже есть, — цитирует Николая Никифорова «Российская газета». — Если мы будем предпринимать жесткие меры, есть риск, что усилим монополизацию, и это может сказаться на ценах. Рекомендовал бы создать долгосрочную программу, обозначить ключевые магистрали города, на которых поэтапно запрещать размещение кабелей на опорах, но не принимать одномоментных решений».

В свою очередь операторы связи продолжают стоять на своем. «Мы уже подаём претензию к муниципальному образованию город Красноярск. Практика положительная есть и у другого провайдера. Будем взыскивать расходы по перемещению в землю с муниципалитета. Мы как раз наработаем практику, которая потом пригодится и в Новосибирске. Анатолий Локоть должен помнить положение ФЗ «О связи», где указано, что при перемещении линий связи, эти расходы должны компенсироваться инициатором такого перемещения», — отметил в группе «Континента Сибирь» в Facebook начальник юридического отдела ГК «Сибирские сети» Иван Мосияш.

Напомним, что в Новосибирске продолжается многолетний конфликт между операторами связи и муниципальным казенным предприятием «Горэлектротранспорт». В октябре 2017 года новосибирский УФАС признал, что «ГЭТ» завышает цены на размещение линий связи на опорах. В конце 2017 года антимонопольная служба оштрафовала ГЭТ на 300 тысяч рублей, что впрочем так и не стало точкой в многолетнем противостоянии, поскольку предписание не было выполнено.

«КС» будет следить за развитием событий.

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