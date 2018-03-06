Врио губернатора региона Андрей Травников направил приглашение представителям башкирской компании приехать в регион в очередной раз. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал гендиректор Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов.

Напомним, что башкирская компания «Салаватстекло», владеющая до 30% российского рынка листового стекла, озвучила планы по строительству завода в регионе еще в 2011 году. Проект стоимостью 10 млрд рублей публично анонсировался, как минимум, при двух новосибирских губернаторах. Теперь и Андрей Травников направил приглашение делегации компании.

«Переговоры с АО «Салаватстекло» не прекращаются. Они достаточно сложные. Три дня назад врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников направил приглашение руководству предприятия посетить наш регион», — рассказал сегодня на пресс-конференции гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития» Александр Зырянов. По его словам, АИР предоставил «Салаватстеклу» уже 11 площадок в Новосибирской области для размещения предприятия.

Глава минэкономразвития НСО Ольга Молчанова добавила, что инвесторы такого уровня, как «Салаватстекло» обычно долго и тщательно изучают предложения разных регионов.

Компания ищет площадку около 20 га, обеспеченную электро- газо- и водо-коммуникациями. Её протяженность должна составлять не менее 900 м. Заявлялось, что производство потребует 16 мегаватт мощности и 1000 кубометров воды в день для технологических нужд.

Как ранее писал «КС», источники издания, близкие к руководству башкирской компании заявляли, что осенью 2017 представители «Салаватстекло» склонялись к строительству завода в Томской области. Кроме того, компания регулярно ведет переговоры с администрацией Кузбасса. Однако, по данным «КС», инвестор продолжает рассматривать возможность реализации проекта в Новосибирской области.

Вместе с тем источник, близкий к руководству «Салаватстекла», сообщил «КС», что «вялотекущий процесс» процесс переговоров в НСО долго тормозило не отсутствие подходящей территории, соответствующей требованиям производства листового стекла, а бездействие ответственных лиц правительства региона. Высказывалось мнение, что негативное влияние на ход переговоров оказала неудачная встреча председателя совета директоров АО «Салаватстекло» Радика Султанова с экс-губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким.

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