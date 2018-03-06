В Красноярске открылся первый гипермаркет «Ашан»

Французская сеть «Ашан», после неоднократного переноса открытия гипермаркета в Красноярске, 6 марта открыла двери магазина для горожан.

В Красноярске сегодня заработал первый гипермаркет транснациональной корпорации «Ашан». Напомним, что ранее представители ритейлера планировали открыть гипермаркет еще в октябре 2017 года, однако строительство затянулось. Площадь гипермаркета формата «Ашан Сити», разместившегося в ТЦ «Зеленый», — 4,8 тыс. кв. м. Ассортимент насчитывает около 26 тыс. наименований товара.

В очередной магазин сети «Ашан», но первый магазин в Красноярском крае, было инвестировано 370 млн рублей. Теперь для компании этот гипермаркет самый восточный в России и 310-й, работающий на территории России. Добавим, что открытый «Ашан Сити» не будет единственным в Красноярске: в Солонцах строится еще один гипермаркет.

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