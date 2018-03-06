Анатолий Локоть ответил на критику Андрея Травникова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в Facebook сообщил о работе муниципалитета над проектом «Городская электричка».

Анатолий Локоть отметил, что развитие дорожно-транспортной сферы Новосибирска — один из трёх основных приоритетов работы муниципалитета. Градоначальник пояснил, что поставил перед подчинёнными задачу совершенствовать общественный транспорт и повышать доступность отдалённых микрорайонов.

«В связи с этим для Новосибирска важен проект «Городская электричка». Включение железнодорожного транспорта в процесс городских перевозок поможет уменьшить пробки на дорогах и повысит мобильность людей. Мэрия Новосибирска участвует в реализации этого проекта. В частности, мы определили места остановочных платформ: «Нордмолл», «Чистая Слобода», «Клещиха» и «Чемской». Разработаны схемы, как новосибирцы будут добираться до электричек, проработаны стыковочные маршруты общественного транспорта. Впереди ещё много работы. Мы рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество со всеми участниками проекта «Городская электричка» для его реализации в Новосибирске», – написал Анатолий Локоть.

Напомним, что на прошедшей 27 февраля пресс-конференции врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, последний выразил недовольство текущим уровнем взаимодействия с муниципалитетом по этому вопросу. «Никаких сигналов от мэрии Новосибирска не было, я не получил обратной связи. Несмотря на то, что я обратился с просьбой провести техническую проработку проекта и общественное обсуждение этого проекта, я пока никакой инициативы не вижу», – сказал Андрей Травников.

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