Компания «Кроношпан» (Kronospan), специализирующаяся на деревопереработке, может разместить свое новое производство в Новосибирской области. Об этом журналистам 6 марта рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Александр Зырянов.

В настоящее время компания из Австрии «Кроношпан» выбирает между Новосибирской и Калининградской областями для реализации проекта строительства в одном из регионов своей деревоперерабатывающей фабрики. Возможно, производство в течение трех лет разместится в рабочем поселке Горный, если тому, в свою очередь, будет присвоен статус ТОР. Заявка для этого уже подана и будет рассмотрена в федеральном центре в ближайшие два месяца. Всего же компании региональные власти предлагали рассмотреть 11 площадок на территории области.

Гендиректор АИР НСО Александр Зырянов, рассказывая о проекте, уточнил, что инвестиции в него оцениваются более чем в 20 млрд рублей. Компания «Кроношпан» перерабатывает древесину, получая на выходе напольные покрытия, мебель, древесно-стружечные плиты. Предполагаемые объемы переработки леса для новосибирского производства: 5 млн кубометров в год.

В состав холдинга «Кроношпан» входят свыше 40 производств в 28 странах, на которых работает более 14 тыс. человек. В России группа имеет заводы в Башкирии и Московской области.

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