На строительство двух фабрик в рабочем поселке Линево Новосибирской области группа компаний «Обувь России» планирует направить 1,5 млрд рублей, рассказал на прошедшей 6 марта пресс-конференции директор агентства инвестиционного развития (АИР) региона Александр Зырянов.

Когда рабочий поселок Линево получит статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), компания «Обувь России» построит там две фабрики с инвестициями порядка 1,5 млрд рублей. В частности, обувной ритейлер готов разместить в поселке производство деталей верха обуви и обуви из ЭВА.

Напомним, что федеральный минэкономразвития одобрил заявку региона на создание ТОР в Линево, однако к текущему моменту статус пока не присвоен. По словам министра экономического развития Новосибирской области Ольги Молчановой, проект постановления правительства РФ уже готов.

Помимо «Обуви России», в Линево намерена развернуть свою работу по созданию транспортно-логистического комплекса компания «Стелс», производством автозапчастей будет заниматься компания «Мир Авто».

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