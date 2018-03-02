Врио губернатора НСО Андрей Травников проинспектировал ход выполнения федерального пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в Новосибирской области.

2 февраля временно исполняющий обязанности губернатора НСО Андрей Травников посетил городскую клиническую поликлинику №7 Новосибирске. В ходе визита Андрей Травников проинспектировал работу педиатрического отделения, побеседовал с руководителями медицинского учреждения, медперсоналом и родителями пациентов.

Напомним, что с 2017 года Новосибирская область принимает участие в федеральном проекте «Бережливая поликлиника». В качестве пилотных площадок в Новосибирской области были выбраны педиатрическое отделение городской клинической поликлиники № 7 и терапевтическое отделение городской поликлиники № 16.

Андрей Травников остался доволен уровнем организации работы в клинике. «Могу уверено сказать, что здесь, у нас этот проект состоялся. Я вижу не только приведенное в порядок здание, но и изменение организационных подходов, изменение настроения людей. Очень грамотное, разумное решение», – передает слова врио губернатор пресс-служба правительства Новосибирской области.

В городской поликлинике № 7 на старте проекта выявлено 194 проблемы, из которых 113 на данный момент решены. Так, раньше 40% пациентов приходили к участковому педиатру по «живой» очереди. Сейчас же это число сократилось до 20%, большая часть пациентов приходит в назначенное время, по записи. В педиатрическом отделении созданы кабинеты неотложной медицинской помощи и кабинет здорового ребенка. В медицинском учреждении идет замена технического оборудования. В первую очередь в регистратуре, в кабинетах врачей, ведущих педиатрический прием, выделены комфортные места для ожидания. Кроме того в детской, и во взрослой регистратурах, обустроены игровые зоны для детей.

По результатам опроса и анкетирования пациентов, проведенных страховыми организациями и территориальным фондом обязательного медицинского страхования Новосибирской области, удовлетворенность пациентов составила более 71%.

Андрей Травников заявил, что правительство области планирует привлечь к реализации проекта еще 12 детских поликлиник региона.

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