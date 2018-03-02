Врио губернатора НСО Андрей Травников проинспектировал ход выполнения федерального пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в Новосибирской области.
2 февраля временно исполняющий обязанности губернатора НСО Андрей Травников посетил городскую клиническую поликлинику №7 Новосибирске. В ходе визита Андрей Травников проинспектировал работу педиатрического отделения, побеседовал с руководителями медицинского учреждения, медперсоналом и родителями пациентов.
Напомним, что с 2017 года Новосибирская область принимает участие в федеральном проекте «Бережливая поликлиника». В качестве пилотных площадок в Новосибирской области были выбраны педиатрическое отделение городской клинической поликлиники № 7 и терапевтическое отделение городской поликлиники № 16.
Андрей Травников остался доволен уровнем организации работы в клинике. «Могу уверено сказать, что здесь, у нас этот проект состоялся. Я вижу не только приведенное в порядок здание, но и изменение организационных подходов, изменение настроения людей. Очень грамотное, разумное решение», – передает слова врио губернатор пресс-служба правительства Новосибирской области.
В городской поликлинике № 7 на старте проекта выявлено 194 проблемы, из которых 113 на данный момент решены. Так, раньше 40% пациентов приходили к участковому педиатру по «живой» очереди. Сейчас же это число сократилось до 20%, большая часть пациентов приходит в назначенное время, по записи. В педиатрическом отделении созданы кабинеты неотложной медицинской помощи и кабинет здорового ребенка. В медицинском учреждении идет замена технического оборудования. В первую очередь в регистратуре, в кабинетах врачей, ведущих педиатрический прием, выделены комфортные места для ожидания. Кроме того в детской, и во взрослой регистратурах, обустроены игровые зоны для детей.
По результатам опроса и анкетирования пациентов, проведенных страховыми организациями и территориальным фондом обязательного медицинского страхования Новосибирской области, удовлетворенность пациентов составила более 71%.
Андрей Травников заявил, что правительство области планирует привлечь к реализации проекта еще 12 детских поликлиник региона.
Приятно, что медицину приводят в порядок, а то посещение поликлиник это всегда было не самым приятным занятием, а сейчас даже для детей есть игровые зоны. Приём по записи это тоже хорошо.
Дай Бог, чтобы после выборов Травников уделял медицине столько же внимания, как сейчас. Реально отрасль была заброшена на многие годы, надо ее возрождать.