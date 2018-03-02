Новосибирский Академпарк планирует открыть международный офис

Технопарк новосибирского Академгородка планирует создать международный офис. Об этом сообщили в пресс-службе технопарка.

«Мы заинтересованы в интернационализации деятельности Академпарка, и в качестве её инструмента предлагаем создать международный офис. Одним из первых его шагов должно стать установление коммуникаций Академпарка, его резидентов с максимально широким спектром заинтересованных структур за рубежом», — передает слова директора Академпарка Владимира Никонова пресс-служба.

Международный офис призван реализовывать комплекс мероприятий, которые помогут резидентам технопарка получить зарубежных партнеров и продвинуть свой продукт на международных рынках.

Главы дипломатических представительств стран в Новосибирске поддержали идею создания Международного офиса Академпарка. Среди предполагаемых партнеров называются представители Германии, Франции, Беларуси, Израиля, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Дипломаты познакомились с инфраструктурой Академпарка – посетили Центр технологического обеспечения и бизнес-инкубатор Академпарка, провели встречу с коллективами компании-резидентов в Центре информационных технологий, побывали в коворкинг-центре «Точка Кипения-Новосибирск».

Планируется, что в состав международного офиса войдут представители Академпарка, экспертного и предпринимательского сообществ Академгородка, международных институтов развития.

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