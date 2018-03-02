Андрей Травников: «Новосибирская область не откажется от строительства ледовой арены»

В случае, если Россия получит запрет на проведение международных соревнований, то Новосибирская область все равно построит новую хоккейную арену, передает «Интерфакс» заявление врио губернатора Андрея Травникова.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал информацию о том, что, возможно, Россию отстранят от проведения соревнований международного уровня, что напрямую может коснуться и Новосибирска, как площадки для Чемпионата мира по хоккею среди молодежи в 2023 году. Травников рекомендовал не воспринимать позицию Всемирного антидопингового агентства (WADA) как состоявшееся решение и напомнил, что у Международной федерации хоккея Новосибирск стоит в графике на 2023 год.

«Никак это (запрет WADA – «КС») не повлияет на наши планы. Я подтверждаю, что мы приняли решение приступить к реализации этого большого проекта, сейчас согласовываем техзадание, в том числе с КХЛ и Международной федерацией хоккея. Но даже если это (запрет – «КС») произойдет, до чемпионата мира еще пять лет, я уверен, что наши спортивные руководители, спортивные чиновники решат этот вопрос в ближайшее время», — цитирует агентство «Интерфакс» главу региона.

Напомним, в минувшие выходные стало известно, что Россию с 1 апреля могут лишить права на проведение международных соревнований, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнит все условия дорожной карты для восстановления аккредитации, которую оно потеряло после расследования WADA о применении допинга в российском спорте.

К слову, вчера новосибирские законодатели одобрили финансирование разработки проекта ледового дворца спорта в размере 150 млн рублей, внося изменения в областной бюджет на этот год.

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