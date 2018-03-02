Мэрия Новосибирска опубликовала дизайн-проекты территорий, которые будут благоустроены

На муниципальном портале Новосибирска накануне вечером были размещены дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, которые представили на голосование для отбора в программу на 2019 год.

Десять дизайн-проектов общественных территорий от каждого района города представила мэрия Новосибирска для обсуждения на сайте муниципального портала. Очное общественное обсуждение проектов пройдет в районных администрациях 5 и 6 марта, а 18 марта состоится рейтинговое голосование за территории, которым требуется благоустройство в первоочередном порядке в 2018-2019 годах.

В Центральном районе для обсуждения будет вынесен проект бульвара по Красному проспекту от площади им. Ленина до площади Инженера Будагова. В соседнем Железнодорожном районе представлен дизайн-проект транзитно-рекреационной зоны по ул. Ленина от площади им. Ленина до проспекта Димитрова. В Дзержинском районе предлагается благоустроить пойму реки Каменка, а в Октябрьском – Инюшенский бор. В Заельцовском районе благоустройство коснется одноименного парка, в Калининском – озера Мышкино, а в отдаленных Первомайском и Советском районах — набережной Ини в Весеннем микрорайоне и сквера с памятником Демакову в Нижней зоне Академгородка.

В Кировском районе предлагается обсудить проект Затулинского дисперсного парка. В Ленинском же районе левобережья Новосибирска для голосования был отобран Монумент Славы.

Дизайн-проекты доступны для ознакомления на сайте green.novo-sibirsk.ru

Дизайн-проекты территорий, которые будут благоустроены 1 of 10

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