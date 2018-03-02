Глава минсельхоза РФ посоветовал Новосибирской области ускорить темпы освоения средств

В федеральном минсельхозе 28 февраля прошло оперативное совещание с руководителями региональных органов управления АПК по вопросам доведения средств господдержки. Совещание провел министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Глава минсельхоза РФ Александр Ткачев, говоря о доведении средств господдержки до аграриев, регионами-лидерами назвал Самарскую, Липецкую, Магаданскую области, а также Татарстан, Башкортостан и Ингушетию. Среди тех субъектов РФ, кому министр рекомендовал ускорить темпы освоения средств, значится и Новосибирская область наряду с Омской областью и Красноярским краем.

Омская область вместе с Бурятией были также упомянуты Ткачевым в перечне регионов, которые завершили 2017 год с полным освоением лимитов на кредитование малых форм хозяйствования.

Что касается обсуждаемой ситуации на зерновом рынке, то, по словам Александра Ткачева, на сегодня регионы экспортируют зерно с опережающими темпами. «На 28 февраля Россия экспортировала 34,6 млн тонн зерновых, что на 41% выше аналогичного периода прошлого сельхозгода», — сообщил министр.

Растут и объемы производства товарного молока. За январь 2018 года было произведено 1,29 млн тонн молока, что выше почти на 6% в сравнении с январем прошлого года. Наибольший прирост обеспечили сельхозорганизации Воронежской, Калужской, Новосибирской, Белгородской, Свердловской областей и Краснодарского края. Однако отметим, что рост объемов может уже весной повторить негативный сценарий осеннего кризиса на зерновом рынке: рост объемов производства на фоне ухудшения покупательской способности уронил цены на сырое молоко. Подробнее о том, каким образом можно стабилизировать ситуацию и останется ли в выигрыше от текущего уровня цен потребитель, можно прочитать в расширенном материале «КС».

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