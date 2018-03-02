Какие идеи заложены в основу ЖК «Эволюция» — нового амбициозного проекта ГК «Стрижи»?

Иногда для того, чтобы выйти на качественно новый уровень, необходимо просто прислушаться к окружающей природе. Именно так, встраиваясь в естественный эволюционный процесс, в ГК «Стрижи» возводят новый жилой комплекс с концептуальным названием «Эволюция».

Строительный рынок как никакой другой можно считать естественным отражением текущих предпочтений и запросов общества. Теперь от окружающей среды требуется большее. Среда должна вдохновлять и наполнять эмоциями. Горожане отдают предпочтения не просто благоустроенным, а детально продуманным проектам. И речь идет не только об удобных планировках и обеспеченности необходимой инфраструктурой, но и о наличии актуальной современной концепции. В наше время организация внешнего пространства может иметь определяющее значение.

Вектор престижа местоположения в последние 3–4 года сменил направление. Центр города утерял этот статус, став, как ему и положено, предельно функциональным. Престижнее, спокойнее, приятнее и полезнее жить на просторе, подальше от городской суеты, среди зелени и щебечущих птиц, в идеале — еще и у воды.

Выбирая место для строительства нового жилого комплекса, где творческие люди смогли бы наиболее полно и эффективно реализовать свои возможности, в ГК «Стрижи» доверились природе. Для проекта выбрали нетронутый уголок живого леса — ту частицу Вселенной, над которой природа трудилась тысячелетиями.

Разработчики проекта решили продолжить природное творчество, не разрушая, но созидая. Работая над проектом организации пространства, в компании позаимствовали у эволюции таинственность и красоту одного из ее созданий — живой клетки, первоосновы всей органической жизни. Пластичные композиции, мягкие, словно обтекающие друг друга формы, плавные линии, структуры, напоминающие спирали ДНК, — все эти элементы стремятся к ядру, центру притяжения проекта — озеру.

Застройщик намерен создать особенный живой мир, который защищен невидимой мембраной от негатива и суеты токсичной индустриальной цивилизации. Как в экранизациях Андрея Тарковского, за душными черно-белыми улицами города появляется наполненный природными красками лес, слышатся щебет птиц и шелест листьев, сквозь которые проглядывают солнце и манящие блики воды.

Озеро, наполненное родниковой водой, — сердце «Эволюции». Водоем образовался в этом месте много веков назад, еще в те времена, когда ледник прокладывал себе путь. Жить рядом с водой — это особое, ни с чем не сравнимое ощущение. В процессе эволюции жизнь зародилась в воде, поэтому вода всегда будет манить, притягивать и радовать человека. Разработчики проекта возродили озеро, проведя работы по аэрации.

Природе не свойственны прямые линии, поэтому среда «Эволюции» естественна, но при этом разумна. Продуман каждый метр пространства, который получился пригодным для каждого жителя, вне зависимости от возраста и интересов. В «Стрижах» уверены: именно единение со стихией природного, естественного развития способно максимально раскрыть творческие способности человека.

Застройщик ООО «Комфорт»

Проектная декларация размещена на сайте gk-strizhi.ru

Красный пр. 44, ул. Кубовая, 112,

Тел.: (383) 311-03-39

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ