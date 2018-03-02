С 16 по 20 мая в Новосибирске пройдет ежегодный обучающий проект для профессионального и личностного роста – тренинг-марафон «Подъём». В нем традиционно примут участие представители сибирского бизнеса.

Организаторами «Подъёма» являются Анна Бабич и Елена Шестак. Как отмечают организаторы марафона, на 5 дней под одной крышей планируется собрать 30 экспертов и 150 участников из разных городов России. Тренинг-марафон будет проходить на площадке загородного курорта PARUS medical resort & spa.

«Смысл «Подъёма» в том, чтобы осознать актуальные задачи в жизни и профессии, собрать эффективные инструменты для своей зоны развития, получить новый импульс и заряд энергии для активной счастливой жизни», — поясняют организаторы.

Программа выстроена «лентами» — 5 мастер-классов идут одновременно на разных площадках. Участники выбирают темы, которые максимально соответствуют их актуальным вызовам в профессиональной и личной жизни. Каждый мастер-класс – это целенаправленная работа над конкретным навыком, умением, компетенцией. И первый тренинг, который предстоит пройти – это расстановка приоритетов.

В первой половине дня – бизнес-тренинги с кейсами и инструментами для профессионального развития. После обеда – темы практической психологии, работа с чувствами, эмоциями, внутренними ограничениями.

В перерывах между тренингами есть все возможности для творческой реализации. Можно попробовать себя в танцах, интеллектуальных играх, правополушарном рисовании, пении. Таким образом, речь идет об интенсивном обучении, которое контрастирует с активным отдыхом.

«Тренинг-марафон призван позволить вырваться из привычного круга вещей, сделать передышку, посмотреть на свою жизнь с другой стороны, и будет полезен тем, кто в поиске вдохновения, хочет начать новое дело или найти свое призвание», — отмечают организаторы.

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