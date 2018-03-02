В Красноярском крае прекратило существование региональное авиапредприятие

Авиапредприятие «Черемшанка» больше не осуществляет свою хозяйственную деятельность. Отныне в Красноярском крае будет работать единый аэропортовый оператор.

Как пишет красноярский портал «ДЕЛА.ru», государственное авиапредприятие Красноярского края «Черемшанка» официально прекратило существование. Активы «Черемшанки» перешли к преемнику – единому аэропортовому оператору края «КрасАвиаПорт». Теперь новое предприятие владеет тремя аэропортами, на которых ГПКК «Авиапредприятие «Черемшанка» осуществляло свою деятельность, и еще пятью, принадлежащими ранее ГП КК «КрасАвиа». Таким образом, в госсобственности находятся аэропорты Черемшанка, Игарка, Хатанга, Богучаны, Тура, Байкит, Ванавара, Енисейск.

«КрасАвиаПорт» возглавил Андрей Колесников – в прошлом генеральный директор «Черемшанки».

Отметим, что в январе текущего года врио губернатора Красноярского края Александр Усс предложил объединить существующие аэропортовые структуры в рамках акционерного общества или холдинга, поскольку раскоординированность авиапредприятий региона служит причиной отсутствия положительного экономического эффекта.

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