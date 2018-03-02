Александр Усс прокомментировал послание президента России

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс назвал выступление главы государства перед Федеральным собранием стратегическим манифестом.

«Послание действительно является не обычным посланием. По своему статусу, по объему, по содержанию это своеобразный стратегический мартовский манифест, а не обычное послание президента, с которым он выступает ежегодно. Там множество есть конкретных фрагментов, которые напрямую касаются Красноярского края. Мы говорили об ускоренном развитии Сибири, о создании макрорегиона Енисейская Сибирь. Практически это было сказано в послании президента, когда речь зашла о том, что нам необходимо расширять горизонты пространственного планирования», – передает слова врио губернатора телекомпания «Енисей».

Также руководитель региона заметил, что президент страны призвал создавать более комфортные условия для жизни не только в столицах, но и других территориях страны. Также Александр Усс упомянул приближающуюся Универсиаду, по его мнению власти обязаны совершить революционные прорывы.

Как и Владимир Путин, Александр Усс не обошел стороной тему экологии. «И сегодня Красноярск был назван в числе неблагоприятных городов. Это можно оценивать двояко. С одной стороны, и как некий отрицательный момент, а с другой стороны — и факт того, что теперь решение экологических проблем является общей задачей: и нашей с вами краевой, и федеральной. И я уверен, что вместе нам удастся в ближайшие годы добиться радикальных изменений в лучшую сторону», – заключил врио губернатора.

Ранее выступление президента прокомментировал председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

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