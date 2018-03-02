Спикер новосибирского парламента прокомментировал послание президента Федеральному собранию

Накануне президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. На церемонии оглашения от Новосибирской области присутствовали врио губернатора Андрей Травников и председатель регионального заксобрания Андрей Шимкив.

Принявший участие в оглашении ежегодного обращения главы государства Владимира Путина к парламенту о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив прокомментировал основные тезисы выступления. Комментарий Шимкива разместила пресс-служба областного парламента.

В частности, председатель ЗС НСО отметил, что в докладе Путина прозвучало «очень много конкретики» и «убедительных цифр на шестилетнюю перспективу». «Что мне импонирует больше всего – цифры были честными. Президент откровенно говорил о 20 млн людей, живущих на уровне бедности, откровенно — о том, что чиновники в здравоохранении увлеклись административными преобразованиями, забыв о людях, о состоянии муниципальных дорог, о неподъемной ставке налога на имущество. И тут же называл конкретные цифры необходимого финансирования и, что особенно важно, – источники этого финансирования. Один из этих источников – повышение эффективности государственных расходов», — поделился мыслями председатель заксобрания.

В выступлении президента новосибирский парламентарий особенно выделил затронутые проблемы в сельском хозяйстве. Для региона после собранного урожая зерна в 2017 году встала острая проблема его вывоза, и Владимир Путин высказался о необходимости продления льготных тарифов на вывоз после 1 июля. «Конечно, мы обеими руками «за». Нужно делать все возможное и невозможное, чтобы помочь тем, кто трудится на земле», — подчеркнул законодатель.

В заключение Андрей Шимкив сказал о чувстве гордости за то, что в послании главы государства не раз был упомянут Новосибирск. «Мне показалось даже, что чаще, чем любой другой город России, — отметил Андрей Шимкив. — Новосибирск звучал как раз в контексте перспективных направлений развития страны: и в сфере развития науки, и в сфере наших достижений в профильном среднем образовании, и как перспективная площадка для развития междисциплинарных проектов. Новосибирцы своим трудом и знаниями этого, конечно, заслуживают», — убежден руководитель регионального парламента.

Напомним, Владимир Путин, упоминая Новосибирск, говорил о создании в Академгородке синхротронного ускорителя. Сказано было также о формировании в Новосибирске научно-образовательного центра, который будет интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний. Последнее упоминание Новосибирска прозвучало в контексте создания в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи математических центров, которые на сегодня действуют лишь в Новосибирске и Казани (речь шла о математическом центре НГУ — «КС»).

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