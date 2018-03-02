В Новосибирском государственном художественном музее открылась персональная — буквально всеобъемлющая — выставка художника тонкой пластической культуры, мастера печатной и уникальной графики, живописца, председателя Тюменского отделения Союза художников Александра Новика. Пока в фондах музея хранится лишь одна его работа — теперь коллекция пополнится новыми.

— Наверное, я наговариваю, но мне показалось, что по колористике ваших живописных полотен и графических листов можно проследить всю историю отношений человека и общества в России. Конец 70-х — черно-белые офорты — трагическое, трудоемкое искусство. 80-е — тонкие бесплотные акварели. 90-е — пастозные полноцветные работы, «жирное» масло. В 2000-х — мудрые пастельные тона. А сегодня — смешанная техника…

— Все так и есть. Деление на периоды обусловлено еще и моими возможностями. «Графический» состоялся благодаря возможности ездить на творческие дачи — «Челюскинскую», «Сенеж»… В этих «коммунах» появилась возможность попробовать себя в литографии, в офорте — художникам создали все условия, предоставляя доступ к литографским станкам, знакомя с профессионалами-печатниками… В 80-е у меня не было мастерской, я много рисовал дома. Метраж и условия диктовали технику — я увлекался акварелью. Как только появилось собственное «рабочее место» — я тут же переключился на работу с маслом, взялся за большие форматы, смог позволить себе и масштаб, и маркость… Много в коллекции пленэрных работ — сейчас это движение только-только возрождается. Я сам восемь лет проводил пленэры, собирал два десятка художников и на протяжении трех недель работал с ними в Тобольске. За участие в этом проекте участники дарили по одной работе городу. Потом, к сожалению, финансирование прекратилось. В каждой работе, серии — не только эмоции, но и судьбы. Эту выставку можно «листать», как семейный фотоальбом, здесь представлены многие страницы моей жизни.

— Вы преподавали в Тюменском училище искусств, воспитывали будущих художников, возглавили отделение творческого Союза еще в другой стране — в СССР, — и за эти 30 лет стали единомышленником, партнером, руководителем для многих творцов самых разных жанров. Некоторых из них уверены, что художник жив, пока в нем бурлят радикальные идеи, пока он готов их непримиримо защищать. А как только художник переходит к комфортному творчеству, повторяя открытия великих, — становится оформителем. Как вы к этому относитесь?

— Я люблю и современное, и классическое искусство. Если художник не знает и не любит традицию — он отказывает себе в развитии. Да и рамки давно сдвинулись: абстрактное искусство — это уже классика. Что можно изобрести сейчас нового? Инсталляции и перформансы — тоже следование заданным довольно давно канонам…

— Новосибирский художник, участник арт-группы «Синие носы» Вячеслав Мизин, показав публике в Краеведческом музее свои классические акварели, фактически подписал манифест об ответственности современного художника перед публикой, о том, что перед радикальными экспериментами нужно проверить себя «на вшивость», овладеть традиционной техникой, сдать экзамен на понимание классического искусства. А потом уже пускаться во все тяжкие…

— Ты должен быть профессионалом вне зависимости от выбранного жанра. Если ты не умеешь рисовать — это будет бросаться в глаза и в абстрактных работах, и в инсталляциях. Все изобразительное искусство — это композиция, форма, пластика! Если ты этого не изучил, не понял, не осознал — все полезет наружу. В этой тонкой системе все взаимосвязано.

— У вас максимальный «динамический диапазон» жанров и техник. Кажется, вы все попробовали и во всем преуспели. Недавно на открытии ретроспективной выставки в арт-центре «Красный» другого универсального художника — новосибирца Сергея Меньшикова — возникли споры, стоит ли мастеру так «разрываться», не лучше ли сосредоточиться на чем-то одном?

— Разнообразие техник помогает! Графика помогает живописи, и наоборот. И у меня есть элементы графики в живописи — даже вот на этой выставке. И экспрессия штриха в графике. Одно поддерживает другое, появляются тонкие важные связи. Когда человек зациклился на одном — это сразу видно. В таком случае он лишает себя творческого «объема».

— Только что с выдающимся новосибирским художником Виктором Бухаровым обсуждали вопрос личного брендинга. Вот молодой человек забросил шайбу — и тут же стал героем. А художники десятилетиями тяжелым трудом приближают будущее, заносят родной город и всю страну в мировые арт-списки, в анналы истории, но остаются широкой аудитории совершенно неизвестными. Вы как-то с этим положением вещей боретесь?

— Кто-то из мастеров сказал, что по-настоящему живопись и графику не понимает 90% всего населения. В музеи действительно мало кто ходит. С изобразительным искусством ситуация хуже, чем с музыкой. Для постижения графических листов и живописных полотен нужны культура, опыт, насмотренность. Но музыку человек почти с рождения слышит повсеместно, в том числе и хорошую, родители считают своим долгом хотя бы изредка отвести ребенка в филармонию, в музеи — значительно реже. А хорошие образцы изобразительного искусства в обыденной жизни горожанину, а тем более жителю сельской местности, почти не попадаются. Даже многие из тех, кто часто бывает на выставках, судя по их суждениям, ничего не понимают в искусстве. Ничего удивительного, что заслуги лучших художников меньше ценят, чем победы спортсменов — футбол понятен и доступен всем. Мы принадлежим к профессии содержательной, но не массового «звучания». Зато если ты вошел в художественную «когорту» — ты уже от приливов-отливов эмоциональной публики не зависишь. Спортсмена могут забыть, поп-звезд почти гарантированно забывают, а вот признанного художника изучают многие десятилетия после его смерти. Иногда открывая два и три раза заново — через сотни лет. Живопись остается в истории, она охраняет художника от забвения.

— Что объединяет Тюменское и Новосибирское отделения Союза художников, чем вы связываете Тюмень и Новосибирск?

— В прошлом году все мы приняли участие в грандиозном событии — Третьей Новосибирской межрегиональной художественной выставке «Красный проспект» — «Урал, Сибирь, Дальний Восток». Спасибо организаторам, в первую очередь председателю Новосибирского отделения Союза художников Вадиму Иванкину! На Урале мы прекрасно знаем друг друга — раз в пять лет делаем общую выставку. Также и в Сибири, и на Дальнем Востоке. И вот, наконец, мы узнали друг друга. Конечно, мы встречались и раньше — на творческих дачах, на всероссийских пленэрах. Но такого тесного и чистого общения, которое произошло на этой выставке, не было как минимум четверть века. Теперь у нас снова общая история, совместные проекты.

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