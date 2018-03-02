Инвестор проекта платных парковок в Красноярске возвращает паркоматы, заявляя, что бизнес снова стал выгодным. Эксперты полагают, что причина может крыться в неразглашаемых договоренностях с новой городской администрацией.

Компания «Инфоком», инвестор проекта платных парковок в Красноярске, возвращает ранее отключенные паркоматы. Уже сейчас в центре города действует 33 устройства, а в марте их количество должно возрасти до 40–42. Такое решение инвестор связывает с более активной работой административных комиссий, выносящих решения по штрафам.

«Мы отключали часть оборудования, потому что было экономически нецелесообразно его содержать. Сейчас мы его включаем. Обусловлено это тем, что экономика проекта пошла в гору. Мы не закрывались, не умирали, как работали, так и работаем. Сейчас объем обрабатываемых дел по штрафам значительно вырос. Если комиссии будут работать хотя бы так же, как сейчас, то проект будет работать и дальше, функционировать и развиваться», — объясняет представитель «Инфокома» Дмитрий Вилков.

Одновременно инвестор поставил в пример Москву, где решение о штрафах принимается через два дня после нарушения, в то время как в Красноярске на это может уходить до двух месяцев, поэтому «если научимся тратить на это процесс меньше времени, то все будет хорошо».

Проект платных парковок был запущен в Красноярске в апреле 2015 года. В центре города предполагалось оборудовать 1500 парковочных мест, стоимость пользования каждым должна была составлять 30 рублей в час в период с 8:00 до 18.00 (в остальное время — бесплатно). Инвестором выступила компания «Инфоком». Она взяла на себя обязательства по установке паркоматов, программного обеспечения и запуску автомобилей со специальной системой «Паркон» по выявлению нарушителей. Из собираемых таким образом штрафов 87% должен был получать инвестор, а остальные 13% — перечисляться в бюджет города.

Стоимость проекта тогда оценивалась в 71 млн рублей. Известно, что позднее затраты возросли в связи со скачком курсов валют, однако более точные суммы не назывались. Возникли и другие трудности. Например, органы власти так и не смогли законодательно утвердить санкции за отказ вносить деньги в систему. По данным на май минувшего года, проект принес в бюджет города всего 563 тыс. рублей — это в 26 раз меньше, чем предполагалось. О наличии серьезных нарушений заговорила и краевая прокуратура. В результате прошлым летом инвестор заявил о сворачивании проекта и начал демонтаж паркоматов.

Однако осенью 2017 года в Красноярске сменился мэр. Новый градоначальник Сергей Еремин заявлял, что закрывать проект не намерен и планирует проведение консультаций со специалистами, чтобы определить будущее платных парковок. В «Инфокоме» говорят, что были проведены совещания с участием мэра, и на данный момент «ищутся точки соприкосновения».

Депутат городского Совета Красноярска Константин Сенченко называет позицию инвестора неожиданной. «То, что вчера было нерентабельно, сегодня становится рентабельным, и наоборот. Я могу предположить, что какие-то договоренности с новой администрацией были достигнуты, но неясно, почему это происходит за кулисами, и даже депутаты узнают о произошедшем только из СМИ. Горсовет вопрос проекта парковок в новых условиях пока не рассматривал, но думаю, что мы обязательно вернемся к его обсуждению», — считает парламентарий.

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