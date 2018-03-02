Законодательное собрание Красноярского края утвердило корректировку бюджета региона, предусматривающую рост дефицита на 30%. Наибольшая доля дополнительных расходов пойдет на погашение кредитов прошлых лет. Впрочем, власти заявляют, что угрозы устойчивости финансовой ситуации в регионе нет.

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли первую в наступившем году корректировку бюджета. С учетом изменений, запланированные доходы казны возросли примерно на 5 млрд рублей — до 223,2 млрд рублей, расходы — более чем на 10 млрд рублей — до 242,4 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 19,1 млрд рублей — это практически на 30% больше, чем в первоначальном варианте. «Стоит много задач, связанных с внешним обликом Красноярска, с необходимостью увеличения расходов на благоустройство, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья и на ряд других мероприятий», — объяснил необходимость корректировок на заседании исполняющий обязанности вице-премьера — министра финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

Дополнительные доходы образовались в основном благодаря безвозмездным поступлениям из федерального бюджета, в том числе на проведение универсиады — около 4 млрд рублей. Кроме того, в корректировку вошли остатки средств, образовавшиеся на начало года, налоговые и неналоговые поступления и другие источники.

Из дополнительных расходов почти половина будет направлена на погашение кредиторской задолженности и переходящих обязательств прошлого года. Еще 900 млн рублей выделено на лекарственное обеспечение льготников, около 530 млн рублей — на реализацию программы по формированию современной городской среды, 525 млн рублей — на ежемесячные выплаты при рождении первого и последующего ребенка, 675 млн рублей — на господдержку АПК, 155 млн рублей — на развитие здравоохранения. На подготовку к универсиаде закладывается дополнительно около 2,2 млрд рублей.

Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов заявил, что рост дефицита не представляет угрозы для региона, а в дальнейшем он будет сокращаться. «Дефицит станет больше. Но его рост соответствует параметрам, которые предусмотрены Бюджетным кодексом РФ и нашими соглашениями с Минфином. Тут ничего страшного быть не должно. Это плановая работа. В ходе своего визита в Красноярский край президент РФ Владимир Путин провел переговоры с врио губернатора Александром Уссом. Очень надеемся, что Федерация поддержит наш регион, и в 2019–2020 годах мы выйдем на те параметры по дефициту, которые ставим для себя как целевые», — отметил спикер.

Глава краевого парламента также выразил уверенность, что региону не грозит внешнее финансовое управление. Напомним, такая форма была введена недавно в соседней Хакасии. Свиридов утверждает, что «нет повода для переживаний», поскольку край находится по уровню госдолга в утвержденных Минфином параметрах, «причем со значительным запасом».

Председатель комитета ЗС по бюджету и экономической политике Красноярского края Егор Васильев обратил внимание, что впервые за долгое время власти настаивают на увеличении дефицита. «Если характеризовать корректировку в целом, то она для нас специфична и необычна, потому что впервые за несколько последних лет мы отошли от принципа минимизации дефицита бюджета. Мы его увеличиваем и делаем это целенаправленно, понимая, что подготовка к Студенческим играм важна, что дополнительные средства будут выделены из федерального бюджета, и нужно быть готовыми к последнему строительному сезону», — отметил он.

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