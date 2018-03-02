1 марта на сессии законодательного собрания Новосибирской области были внесены изменения бюджет Новосибирской области 2018 года. 1 миллиард рублей перераспределён из фонда строительства четвёртого моста в пользу обслуживания сельских дорог.

«Изначально этот разговор имел место, когда ещё обсуждался вопрос финансирования четвёртого моста. Мы приняли решение, что из этой суммы есть возможность выделить 1 миллиард рублей, чтобы прежде всего, профинансировать сельские дороги» — заявил председательствующий на сессии Андрей Панфёров

Напомним, что вопрос о перераспределении миллиарда из «мостового бюджета» на обслуживание сельских дорог впервые поднимался на заседании комитета ЗС НСО по транспортной, промышленной и информационной политике.

«Прямо скажем что положение с сельскими дорогами сейчас такое, что они требуют постоянного ремонта вообще кардинальных решений в этом вопросе. Таким образом когда эти деньги появились, — а это заслуга прежде всего транспортного комитета ЗС, который поднял эти проблему, — мы подходили к каждому району с определённым уровнем экспертизы. Мы смотрели на состояние дорог и исходили из этого. Опять же есть у нас стратегические трассы, которым мы должны выделять большее финансирование. Но в принципе я могу сказать, что с этого миллиарда рублей все районы в большей или меньшей степени получили деньги на планово-предупредительный ремонт», – заявил Андрей Панфёров

Помимо миллиарда рублей, выделенного на строительство сельских дорог, в бюджете появились и другие изменения. Законодательное собрание НСО одобрило финансирование разработки проекта ледового дворца спорта в размере 150 миллионов рублей, а также согласилась с реструктуризацией задолженности Новосибирской области.

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