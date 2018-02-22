Новосибирск получил первую партию новой уборочной техники

В Новосибирск поступило 10 из 48 единиц спецтехники для уборки улиц. Дорожники начнут использовать машины в начале марта.

В четверг, 22 февраля мэру Новосибирска Анатолию Локтю была представлена первая партия уборочной техники, прибывшей в Новосибирск. Напомним, контракт на 346,44 млн рублей был заключен с московским ООО «Меркатор Холдинг». Изначально предполагалось, что машины будут получены уже к началу 2018 года, но сроки неоднократно сдвигались.

На сегодня парк уборочной техники города обновился шестью автогрейдерами, двумя самосвалами, фронтальным погрузчиком и снегопогрузочной машиной. Контрактом предусмотрена поставка еще 38 машин. Сейчас техника находится на стадии проверки, следующая задача – поставить машины на учёт, затем – на баланс всех дорожно-эксплуатационных учреждений города. В конце марта «Меркатор Холдинг» привезет технику для уборки тротуаров, а в апреле – летнюю технику, в том числе вакуумные подметально-уборочные машины.

«Такая массовая закупка производится в Новосибирске впервые за долгое время. Многие виды техники универсальные – в зависимости от времени года на ней меняются навесные инструменты. В Новосибирске значительный износ уборочного оборудования, от этого падает эффективность работ по очистке. Уверен, новые машины помогут справляться с работой лучше», — написал на своей странице в Facebook мэр Анатолий Локоть.

На смотре новой техники начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк отметил, что муниципалитет приобрёл машину, которой здесь никогда не было. «В Новосибирск поступит тепловое копьё с пьезоподжигом для обслуживания Бугринского моста. Также мы ждём прибытия десяти вакуумных подметальных машин – больших пылесосов, они поступят в каждый район города для летней уборки улиц», — сказал он журналистам.

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