Руководители Кемеровского операционного офиса Альфа-Банка в ходе пресс-конференции 20 февраля озвучили итоги работы за 2017 год, а также поделились информацией о новых финансовых продуктах и услугах. Наряду со стабильным ростом ключевых направлений (некоторые параметры в несколько раз), выяснилась еще одна интересная тенденция: кредиты жители региона берут все больше.

Совокупный кредитный портфель банка в Кемеровской области составил 88,0 млрд рублей. Остатки на счетах клиентов превысили 18,6 млрд рублей. В Кузбассе обслуживается 136,8 тыс. активных клиентов (+12% к началу года) и 4,2 тыс. компании (+27% к началу года), — рассказал управляющий ОО «Кемеровский» Альфа Банка Сергей Горбунов.

Кредитный портфель среднего регионального и крупного бизнеса в Кузбассе на 1 января 2018 года составил более 82,9 млрд рублей. Остатки на счетах клиентов превысили 11,5 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в этом сегменте составил 90 млн руб., доля комиссионных доходов в операционной прибыли фактически сохранилась на прежнем уровне, в 2016 году доля составляла 25%, а в 2017 году – 24%. При этом прирост операционной прибыли по итогам 2017 года составил 44%.

Сергей Горбунов подчеркнул, что один приоритетов 2017-го года – финансирование спецтехники по «Белорусской программе». По итогам 2017 года Альфа-Банком было профинансировано приобретение 84 единиц карьерных самосвалов марки БЕЛАЗ на более 6,2 млрд руб.

«Сейчас мы переносим существующую практику работы с крупным бизнесом на взаимодействие со средним региональным бизнесом. Причем, небольшим юридическим лицам уделяется повышенное внимание», — подытожил управляющий ОО «Кемеровский».

Результаты в сегменте МСБ

В этом сегменте операционная прибыль банка за 12 месяцев 2017 года выросла на 27% и составила почти 173 млн рублей. На 31 декабря 2017 года уже более 4,2 тыс. малых компаний стали работать с банком (прирост к 2016 году составил+33%). Остатки на счетах до востребования предпринимателей на 31 декабря 2017 года составили 1,7 млрд руб. Доля Альфа-Банка на рынке банковских услуг Кемерова для малого бизнеса по собственным подсчетам банка составляет 9,2%.

«Мы высоко оцениваем итоги прошедшего года. Мы нашли свой путь как стать партнером для малого бизнеса и оказывать помощь в его развитии. Для этого в Кемерово в 2017 году были проведены клиентские мероприятие с приглашением известных спикеров, таких как Игорь Манн, Алексей Иванов. Мероприятия позволили участникам получить полезные советы и рекомендации по ведению бизнеса», — отметил директор по массовому бизнесу ОО «Кемеровский» Константин Журавлев.

Приоритетами на 2018 год в рассматриваемом блоке станет кредитование бизнеса, включая банковские гарантии и овердрафт, а также наращивание доли рынка.

Розничный сектор как фундамент для роста

Розничный бизнес банка в Кузбассе по итогам 12 месяцев 2017 года показал чистую прибыль в размере 662,3 млн руб. Кредитный портфель розничного бизнеса на 31 декабря 2017 года составил 4,9 млрд руб. Самым значительным фактором роста объемов кредитов в 2017 году эксперты выделяют уникальность предложения в части продолжительного льготного периода (100 дней) и возможности снятия наличных до 50 тыс. рублей без комиссии по всем кредитным картам Альфа-Банка.

По общей сумме средств, которые физические лица держат на счетах банка до востребования в Кемеровской области, Альфа-Банк удерживает 3-е место в регионе. Этот показатель достиг отметки в 3,2 млрд рублей.

Директор по розничному бизнесу ОО «Кемеровский» Альфа-Банка Светлана Головня отметила, что с 2017 года Альфа-Банк начал эмитировать карту НСПК МИР. На сегодня владельцами карт этой системы являются государственные служащие и муниципальные работники.

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