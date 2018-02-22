В 2017 году компания ВТБ Медицинское страхование обеспечила полисами ОМС 1,5 млн граждан

В течение 2017 года компания ВТБ Медицинское страхование выдала полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) более 1,5 млн граждан. Доля электронных полисов составила 25%, что в два раза больше по сравнению с показателем 2016 года.

Наибольшее количество полисов ОМС было выдано в Центральном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. По итогам года клиентская база страховой компании достигла 24,2 млн застрахованных лиц.

«Наша клиентская база с каждым годом растет. Это связано с тем, что люди стремятся выбирать надежную, крупную страховую компанию, которая выступает консультантом, помощником и защитником их прав во всех вопросах, связанных с обязательным медицинским страхованием», — прокомментировала результаты генеральный директор ВТБ Медицинское страхование Елена Белоусенко.

Компания ВТБ Медицинское страхование представлена 34 филиалами, которые действуют на территории 33 субъектов РФ.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.