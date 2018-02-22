В Новосибирске пройдет открытая лекция для социальных предпринимателей

27 февраля 2018 года на базе Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ (ул. Нижегородская, д. 6) пройдет открытая лекция на тему: «Перспективы реализации социальных предпринимательских проектов в реабилитационной индустрии». Спикер — Виктор Глушков, заместитель генерального директора по работе с резидентами Центра развития социальных инноваций «Технологии возможностей» (Москва).

Мероприятие проводится с целью популяризации и поддержки социальных инноваций в области решения проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилых граждан. К участию приглашаются авторы идей и проектов в социальной или технологичной сферах. Лекция «Перспективы реализации социальных предпринимательских проектов в реабилитационной индустрии» — это стартовое мероприятие, целью которого является подготовка к акселерации (пройдет в марте 2018 года в Новосибирске) проектов, направленных на решение проблем инвалидов.

Организатором является Автономная некоммерческая организация «Центр развития социальных инноваций «Технологии возможностей». Соорганизаторы: департамент по социальной политике мэрии Новосибирска, Новосибирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ». Партнер мероприятия: Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС при президенте РФ. Мероприятие реализуется за счет средств Фонда президентских грантов в соответствии с договором № 17-1- 003526 в рамках реализации программы поддержки проектов социального предпринимательства в области решения проблем людей с ограниченными возможностями здоровья «Технологии возможностей» и соглашения с мэрией Новосибирска.

Ранее городской администрацией и АНО «Центр развития социальных инноваций «Технологии возможностей» было подписано соглашение о сотрудничестве, направленном на реализацию совместной инициативы по вопросам организации доступной среды, развитию универсального дизайна, а также проектов, нацеленных на улучшение качества жизни инвалидов и пожилых людей.

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