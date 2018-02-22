Экс-губернатора Омской области выдвинули в сенаторы Совета Федерации

Накануне в Омске состоялось заседание регионального отделения партии «Единая Россия», в повестке которого значилось рассмотрение предложения о назначении Виктора Назарова членом Совфеда.

Омские единороссы утвердили кандидатуру, которая займет кресло бывшего сенатора от Омской области в Совете Федерации Сергея Попова. На заседании политсовета партии все единогласно проголосовали за назначение экс-губернатора региона и депутата заксобрания Виктора Назарова на должность члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

«Спасибо за доверие!», – поблагодарил Назаров после решения единороссов о поддержке его кандидатуры.

Теперь предложение омских членов партии должен рассмотреть президиум генсовета «Единой России» в Москве. Отметим, что Виктор Назаров стал депутатом регионального парламента совсем недавно — 15 февраля. Следующее заседание омского заксобрания заявлено на 15 марта, но в повестке фамилия Виктора Назарова пока не стоит.

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