Жители Новосибирской области подали свыше 48 тыс. предложений по территориям для благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщила пресс-служба регионального правительства.

Завершился сбор предложений для рейтингового голосования по отбору общественных территорий, которые в первоочередном порядке будут благоустроены в 2018-2019 годах в Новосибирской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». От жителей региона из Новосибирска, Бердска, Искитима, Карасука, Оби, Татарска, Куйбышева, Барабинска, Тогучина и р.п. Краснообск поступило 48 565 предложений. Сейчас общественная комиссия решает, какие объекты будут включены в голосование.

«После этого в срок до 1 марта 2018 года должны быть разработаны дизайн-проекты благоустройства. Затем дизайн-проекты будут опубликованы на сайтах муниципальных образований и в средствах массовой информации для ознакомления граждан. Далее пройдёт рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах, дата и места проведения которого будут определены в ближайшее время», — рассказали обо всех этапах в облправительстве.

Что касается Новосибирска, то ранее заместитель мэра Новосибирска по социальным вопросам Валерий Шваркопп уточнял перечень объектов, лидирующих в отборе. По его словам, наибольшее число голосов набрали следующие объекты: Затулинский дисперсный парк, Бугринская роща, Сквер «Монумент славы», Бульвар по Красному проспекту, транзитно-рекреационная зона по ул. Ленина, Бульвар по ул. Б. Хмельницкого, ПКиО им. Дзержинского, Парк на МЖК, парк на ул. Первомайского, Сквер семьи в Заельцовском районе, комплекс общественных территорий на пр. Маркса, Мышкино озеро в Калининском районе и др.

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