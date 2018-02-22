Как стало известно «КС», Ирина Кирилова назначена исполняющей обязанности директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна». Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в министерстве здравоохранения РФ. До своего назначения Ирина Кирилова занимала позицию заместителя директора по науке.

Напомним, что бывшего директора НИИТО Михаила Садового сняли с должности после возбуждения уголовного дела по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Более подробно об этом «КС» писал в материале по ссылке.

В настоящее время Михаил Садовой находится под домашним арестом. Его членство в партии «Единая Россия» приостановлено. Бывшему директору НИИТО по инкриминируемой статье грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

«Приказом Минздрава России от 15 февраля 2018 г. № 26-пк прекращен трудовой договор с указанным гражданином. В настоящее время обязанности руководителя учреждения исполняет заместитель директора по науке Ирина Анатольевна Кирилова», – заявили «КС» в Минздраве.

Ирина Кирилова работала в НИИТО заместителем директора по науке. В 2011 году она представляла свои авторские разработки, препараты для лечения костных тканей «Космо» и «Депротекс».

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