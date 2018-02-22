Дирекция Универсиады-2019 рассказала о билетной программе

21-22 февраля в Красноярске проходит выездной семинар Sport Connect «Красноярск и Универсиада: спортивное наследие и продвижение массового спорта». В ходе мероприятия стало известно, что на универсиаду бесплатных билетов не будет.

Первые билеты на Всемирные зимние студенческие игры, которые пройдут в Красноярске 2-12 марта 2019 года, поступят в продажу 2 марта 2018 года, то есть за год до начала события. Об этом стало известно из выступления заместителя генерального директора игр Дениса Бранчукова. Он также сообщил, что бесплатных билетов не будет.

«Мы договорились исходить из следующих принципов, что билеты не будут бесплатными. Тот же опыт Казани (в Казани прошла летняя Универсиада-2013 — «КС») показал, что нужно устанавливать хоть маленькую, но цену, потому что если билеты будут бесплатными, то очень много людей не приходит», — сказал представитель дирекции на семинаре форума Sport Connect в Красноярске.

О ценах на билеты в настоящее время ничего не известно, но, по словам замгендиректра, ценовая политика будет демократичной, и цена самого дорогого билета не превысит 500 рублей. Отвечая на вопрос о вероятном потоке гостей на универсиаду, Денис Бранчуков назвал предварительную цифру в 15 тыс. человек. Он также отметил, что дирекция намерена привлечь порядка 5 тыс. волонтеров, в том числе 3,5 тыс. человек из Красноярска.

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