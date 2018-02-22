Forbes в минувшую среду опубликовал рейтинг 20 самых дорогих российских интернет-компаний России. В число лидеров вошла компания, начинавшая свою историю в Новосибирске.

В новом ТОП-20 самых дорогих компаний Рунета от журнала Forbes традиционно первой тройкой лидеров стали «Яндекс» стоимостью $12,38 млрд, владеющий социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники» холдинг Mail.ru Group — $6,86 млрд и сайт объявлений Avito. Его издание оценило в $2,73 млрд.

Новосибирская компания 2ГИС с головным офисом в Новосибирске замкнула первую десятку, уступив более высокие места Wildberries ($602 млн), Lamoda ($454 млн) и Ozon Group ($369 млн), сервису бронирования билетов Biletix ($264 млн), рекрутинговому сайту HeadHunter ($228 млн), онлайн-дискаунтеру Citilink ($224 млн). Картографический справочник экспертами оценен в $211 млн.

«Сейчас сервисом ежемесячно пользуются 36,5 млн человек из более 300 городов в девяти странах. В 2017 году 2ГИС договорился о предустановке приложения на мобильные устройства Huawei: сейчас сервис встроен в гаджеты LG, Fly, DEXP, Micromax. С прошлого года приложение строит оптимальные пешие маршруты, а не только автомобильные или на общественном транспорте. С весны 2017 года по навигатору 2GIS начали ездить водители Uber», — дается краткая справка о компании в журнале.

За 2ГИС в рейтинге следуют онлайн-магазин KupiVip, метапоисковик авиабилетов Aviasales, интернет-магазин ОнлайнТрейд.Ру.

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